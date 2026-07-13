肥満治療注射の“深刻な副作用”も経験…韓国トランスジェンダータレント、33kg減量でへ激変！ | RBB TODAY

韓国のトランスジェンダータレント・プンジャが、見違えるように変わったビジュアルで注目を集めている。

7月12日、プンジャは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、空港を訪れたプンジャの姿が収められている。以前よりもスリムになった体型はもちろん、シャープなあごのラインと小さくなった顔が際立ち、ダイエット成功後の変化を感じさせた。

投稿を見たファンからは「もう私より細くなった」「顔が小さくなった」「どんどん綺麗になってる」「さらに痩せたんじゃない？」など、驚きの声が寄せられた。

（写真＝OSEN（左）、プンジャInstagram（右））

プンジャは最近“33kg”の減量に成功したと明かし、話題を集めた。その際、現在は運動よりも食事管理に集中していると説明した。

プンジャは「以前は週3で運動していたが、撮影でたくさん食べる日が続くとすぐに体重が戻ってしまった」とし、「今は運動を休んで、代わりにタンパク質中心の食事を続けている。お腹が空いたらプロテインシェイクや卵を食べる」と、ダイエットの秘訣を明かした。

（画像＝YouTube）

以前プンジャは、肥満治療注射のウゴービやサクセンダを使用して減量を試みたものの、激しい嘔吐や下痢などの副作用を経験し、投薬を中断したと明かしていた。当時、プンジャは「体重は減ったが、日常生活が難しいほどだった」と打ち明け、薬に頼るよりも、地道な食事管理が重要だという点を強調した。

なお、プンジャはダイエットの目標を達成したら、ボディプロフィール撮影やスイムウェアに挑戦したいという計画も明かし、ファンから応援の声が寄せられている。

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