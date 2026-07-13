クラブ公式の推しはV！BTS、独バイエルンのホームスタジアム公演に“中の人”も大興奮 | RBB TODAY

ドイツの名門サッカークラブ、FCバイエルン・ミュンヘンが、BTSのファンアカウントに変身した。

公式アカウントの運営者は、“推し”としてVを指名し、ホームスタジアムのステージに立ったVの動画まで投稿した。

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去る7月11～12日（現地時間）、BTSはドイツ・ミュンヘンのアリアンツ・アレーナでワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催した。

バイエルン・ミュンヘンのホームスタジアムであるアリアンツ・アレーナは、公式ホームページを通じてBTSの公演日程を知らせた。試合基準のアリーナ収容人数は、7万5024人だ。

バイエルン・ミュンヘンもBTSの訪問を積極的に歓迎した。

あるファンが、クラブの英語公式SNSに「運営の推しは誰か」と尋ねると、アカウントは「テヒョン（Vの本名）だけど、永遠に箱推し！」と答えた。

（写真＝SNS）FCバイエルン公式アカウントに投稿されたBTS・V

Vに対する愛情は、公演が始まった後も続いた。ホームスタジアムで赤色のユニフォームを着用してパフォーマンスをするVの動画を投稿後、バイエルン・ミュンヘンは「赤が似合うよ、テヒョン」と記した。

球団の象徴カラーである赤色がVによく似合っているという“公開告白”であった。公式SNSの動画リストにも、所属選手たちの間にVのパフォーマンス場面を配置した。

また、公演前には、バイエルン・ミュンヘンは、マヌエル・ノイアーをはじめとする選手たちが、BTSの公式ペンライトを手にする動画を公開した。

選手たちが不慣れなペンライトの用途を不思議がると、同クラブ所属の韓国人選手、キム・ミンジェが、会場でファンが明かりを灯しながら応援するときに使用する物だと説明した。ノイアーはBTSのファンライトを持ったまま挨拶し、公演の成功を祈願した。

なお、2023年にも、バイエルン・ミュンヘンは公式SNSを通じて、Vを“推し”として挙げたことがある。1度限りのプロモーションではなく、数年間続いてきた愛情であるわけだ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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