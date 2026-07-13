番組でレストランロケ中の非常識行動が物議…TikTok配信者として再起を図る韓国俳優 | RBB TODAY

俳優ソンフンが、SNSを中心に、ファンとの接点を再び増やしている。

最近、ソンフンはTikTokの公式アカウントを開設し、ライブ配信やショート動画を公開し続けている。

【写真】汗まき散らし、“トング食い”…ソンフンに批判殺到

モッパン（食べる動画）やチャレンジ動画など、軽めのコンテンツを投稿するかと思えば、ライブ配信では各国のファンのコメントに答えながら、リアルタイムでコミュニケーションを取っている。

一時期、ソンフンはMBC『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』を通じて、バラエティ番組でも強い存在感を放った。その後、2022年にtvN『行列のできる食堂』（原題）に出演後、人々の反応が変わった。

当時、彼は人気店の前での待機中、不機嫌な様子をあらわにし、食事中に共用のトングを自分だけのものであるかのように使用する姿などで、マナー違反を巡る議論を巻き起こした。頭から流れる汗を払ってまき散らすかのような行動もやはり、視聴者の指摘を受けた。

（写真＝ソンフンTikTok）

議論が大きくなると、当時の所属事務所は、「面白くしようとする過程で、多少過度な表現があったようだ」として、「視聴者の皆様が不快に思われたのであれば、申し訳ない。今後はより慎重に臨む」と謝罪した。

俳優としての活動も続く見通しだ。ソンフンは2011年、ドラマ『芙蓉閣の女たち～新妓生伝』でデビュー後、『シンイ-信義-』『家族の誕生』『ドキドキ再婚ロマンス～子どもが5人!?～』など、さまざまな作品に出演した。最近、新ドラマ『ボスの露骨な好み』（原題）の出演オファーを受け、検討中であると知られている。

物議を醸した後、慎重に過ごしてきた彼が、個人のプラットフォームでの発信と作品活動を通じて、再び大衆との距離を縮めることができるか、関心が集まっている。

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