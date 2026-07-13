「必ずベッドシーンを…」『トッケビ』主要俳優4人、再共演するなら“ドロドロ愛憎劇”？大胆本音トーク | RBB TODAY

ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』（以下、『トッケビ』）の主演4人が、10年ぶりに再集結した。

次回作をめぐり、キム・ゴウンから思わぬ“衝撃発言”が飛び出した。

【写真】『トッケビ』最初の撮影は「キスシーン」

7月12日に韓国で放送されたtvN『トッケビ 10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』で、女優ユ・インナが「再び一緒に作品をするなら、どんなジャンルに挑戦したいか」と尋ねると、コン・ユはすぐに「ものすごくドロドロした愛憎劇」と答えた。

続いてユ・インナも、「私たちが長年付き合っている恋人同士で、リアルにケンカする作品」と提案。するとイ・ドンウクは「僕たちがこれ以上どうやってケンカするんだよ。カメラがないところを見てみな」と笑った。

（画像＝tvN）

これを聞いたキム・ゴウンは「それを作品に収めたいということ。私たちが本当に上手にケンカする姿を、リアルに見せたい」と話し、ユ・インナの意見に同調した。

そのなかで、コン・ユが改めて「僕は愛憎劇をやる」と話すと、キム・ゴウンは「愛憎劇が嫌なのは、食事管理をしなきゃいけないから。脱がないといけないでしょ」と、現実的な理由を挙げて拒否した。

するとイ・ドンウクが「必ずベッドシーンをやらなきゃいけないの？」と疑問を投げかけると、キム・ゴウンは「絶対にやるでしょ。じゃあ脱がないの？キスだけするの？」と返し、思わぬ発言で周囲を困惑させた。

（画像＝tvN）イ・ドンウク（左）とキム・ゴウン

一方、この日の放送では、キム・ゴウンのデビュー14周年も祝われた。ろうそくの火を吹き消す場面では、コン・ユがドラマ『トッケビ』さながらに後ろから現れ、笑いを誘った。

さらに、『トッケビ』のファンから寄せられたメッセージを紹介する場面では、あるファンが書面を通じて「コン・ユは、自分のことを良い男性だと思っているのか気になる」と質問した。

これにユ・インナは「お兄さんは良い人で、良い男性」とし、「以前はコン・ユが私のお兄さんであることがうれしかった。格好良くて素敵だから好きだったけど、今は本当の良い大人だから好き」と、コン・ユを絶賛した。

キム・ゴウンも「実際に付き合ってみたらどうかは分からないけど」としながら、「これだけ格好良くて、背も高く、人気もあるのに、十分優しくて気さくなほう」と話し、ユ・インナの意見に共感した。

■【写真】コン・ユ、「伝説のキスシーン」で赤面

■【写真】「最後に倒れた」コン・ユも限界だった…『トッケビ』徹夜撮影の裏側

■『トッケビ』も？韓ドラのダサい邦題と“ピンク化”してしまう問題