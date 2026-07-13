ZEROBASEONEソン・ハンビン、デビュー3周年に1億ウォンを寄付！夢を追う子どもたちへ温かな支援 | RBB TODAY

ZEROBASEONEのソン・ハンビンが、デビュー3周年を記念して1億ウォン（約1000万円）を寄付した。

ファンへの感謝を、支援を必要とする子どもたちへの善意につなげた。

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ソン・ハンビンは7月10日、デビュー3周年を記念し、世界の子どもの権利を支援するNGO「グッドネーバーズ」に1億ウォンを寄付した。

今回の寄付金は、グッドネーバーズの「希望分かち合い夢支援事業」に活用され、困難な状況にある家庭の子どもや青少年の夢を応援するために使われる予定だ。

所属事務所によると、今回の寄付は、ソン・ハンビンがデビュー3周年を迎え、自身が夢をかなえる過程をともに見守ってくれたファンからの愛に恩返しするとともに、その感謝の気持ちを支援を必要とする子どもや青少年と分かち合いたいという思いから行われたという。

（写真提供＝OSEN）ソン・ハンビン

ソン・ハンビンは2023年、Mnetのサバイバル番組『BOYS PLANET』を経て、ZEROBASEONEのメンバーとしてデビューした。グループのリーダーとして確かな実力と安定したリーダーシップを発揮し、世界中のファンから愛されている。

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