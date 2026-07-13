BTS全員が訪れた！ロンドンの韓国料理店が一夜で“聖地”に…公演後の会食ショットが話題 | RBB TODAY

BTSが訪れたロンドンの韓国料理店が、ファンの間で“聖地”として注目を集めている。

7月11日、BTSのVは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【画像】Vが訪れて「聖地」になった場所

公開された写真の中で特に注目を集めたのは、BTSのメンバー7人が一堂に会して食事を楽しむ姿だ。サムギョプサルや味噌チゲなどの韓国料理を前に、自然体の雰囲気を漂わせており、目を引いた。

7人が訪れたのはロンドンの韓国料理店とみられる。サムギョプサルやさまざまなおかずが並んだ食卓が公開されると、ファンからは「ロンドンのサムギョプサル店、本当に運が良すぎる」「今すぐ聖地巡礼したい」「店長さん大成功だろうな」などの反応が寄せられた。

（写真＝V Instagram）

今回の会食は、ロンドン公演を終えた後に行われたものとみられ、より特別な意味を持つ。BTSは7月6日・7日（現地時間）、イギリス・ロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムでワールドツアー『ARIRANG』の公演を盛況のうちに終えた。

公演を成功裏に終えた後、久しぶりに完全体で韓国料理を楽しみ、ゆったりとした時間を過ごすBTSの姿に世界中のファンも喜びを示した。

なお、BTSは今後もヨーロッパツアーを続け、世界中のファンと特別な時間を過ごす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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