鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が念願の初登場！西村真二が明かす可愛かったエピソード | RBB TODAY

FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌と、お笑い芸人の西村真二（コットン）が、フジテレビのニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ）にゲストコメンテーターとして出演する。放送は10日（金）23時からだ。

『全力！脱力タイムズ』（ｃ）フジテレビ

今回のテーマは「世代交代」。鎮西が所属する「KAWAII LAB.」がアイドル界の世代交代を加速させたと話題になると、当事者の鎮西は謙虚な姿勢を見せるが、分かりにくい"かまってちゃん"な反応にスタジオが困惑する場面も。

『全力！脱力タイムズ』（ｃ）フジテレビ

一方、番組制作スタッフ100人が選ぶ「次世代を担うMCランキング」で1位に輝いた西村。フジテレビ内のバラエティー制作フロアでの聞き込み調査では「進行が上手い！」「視野の広さに感心した」と西村を評価する声が多数上がった。しかし調査の途中でその空気が一変。さらに西村の魅力を最もよく知るとされる人物がテレビ初登場を果たし、スタジオの注目を集める。

占いのコーナーでは、有名占い師が西村に「年末に冠番組のMCが出来る」と予言。喜ぶ西村だったが、その後なぜか頭を抱える展開となった。

鎮西はコメントで次のように語った。

「いつもテレビで見ていて、いつか出演できたらいいなと思っていたので、今回出演できてとてもうれしかったです！スタジオの空気感が他の番組とまた違って、バラエティーというよりかは、報道番組のような良い緊張感があり、すごく面白いなと思いました。出てみたい企画がいろいろある中で、占いのコーナーも気になりますが、いろいろとつつかれたら耐えられる自信がないので、占う先生の助手をしてみたいです（笑）」。

『全力！脱力タイムズ』（ｃ）フジテレビ

西村については「西村さんは本当に視野が広く、いろいろなところを見られていると感じました。こんなにしっかりとお話させていただくことは初めてだったのでうれしかったのですが、もう少し魅力を知れたら良かったなと思いました（笑）」とコメントした。

西村は収録について「毎回、僕が出演する時に天敵が現れるのですが、その方とは違う形で出会いたかったですね。他の番組では、面白いやり合いをできるのですが、『脱力タイムズ』だと、ただのけんかになって緊張感走って終わるんですよ・・・（笑）そして、何より今回の企画に本当にびっくりしました。手が込みすぎていますね。さすがです。面白かったです！」と語った。

鎮西については「『脱力タイムズ』という報道バラエティーにしっかりとフィットされていて素晴らしかったです。手のひらにちょっとだけカンペを書いていたのがかわいかったです。手前で見つけちゃったので、言わずに見守っていましたけど、鎮西さんも戦っているんだなと（笑）まじめな方だなと思いました」とコメントした。