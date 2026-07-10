AND2BLE、初の写真集『D’ICON VOLUME N°35 AND2BLE』発売決定！フレッシュな魅力を披露 | RBB TODAY

AND2BLE（アンダブル）の初写真集が発売される。

AND2BLEが登場する、韓国発のグローバル写真集プロジェクト「D'ICON」シリーズ最新刊『D'ICON VOLUME N°35 AND2BLE』の予約販売が、7月10日14時より蔦屋書店のオンラインストアおよび店頭でスタートした。

【写真】AND2BLE、圧倒的な“顔面力”

本号は、今年5月にデビューしたAND2BLEにとって初の写真集となる撮り下ろし作品だ。デビューしたばかりの彼らの“今”の魅力が収められている。

今後、『D'ICON VOLUME N°35 AND2BLE』は、東急プラザ原宿「ハラカド」4階のK-POP総合デパート「D'PARTMENT」でも数量限定で販売される予定だ。

「D'ICON」シリーズは、K-POPのトップアーティストから、これから世界へ羽ばたく期待のアーティストまで、さまざまなK-POPアーティストの魅力を凝縮した写真集シリーズだ。

全メンバー共通（A-TYPE裏表紙）

今回その主人公となったAND2BLEは、まぶしい陽射しが降り注ぐ爽やかな屋外で、夏の空気を感じさせる開放感あふれるカットを披露。また、室内ではメンバーたちの自然体な姿やリラックスした表情も収められている。

穏やかな時間の流れを感じさせるカットの数々からは、まるで彼らと同じ空間で過ごしているかのような、特別な距離感を味わうことができる。

新しいグループならではのフレッシュな魅力はもちろん、時折のぞかせる大人びた表情や洗練された雰囲気まで、彼らの新たな一面を鮮やかに切り取った写真集となっている。

A-TYPE AND THE SUMMER 付録

B-TYPE AND THE SUMMER 付録

『A-TYPE AND THE SUMMER』は裏表紙がすべて共通で、表紙は各メンバーのソロカバーとなる。『B-TYPE AND THE SUMMER』は、表紙・裏表紙ともに各メンバーのソロカバーとなっている。

なお、A-TYPE・B-TYPEともに、写真集内のインタビューを日本語翻訳した小冊子が付属する予定だ。商品は2026年9月中旬以降、順次届けられる予定となっている。

さらに、本商品を購入した人限定で、写真集カットを使用した日本限定デザインの特別なクリアフォトカードをプレゼント。日本公式販売ストアであるD'PARTMENT・蔦屋書店限定のプレミアム特典となるため、要チェックだ。

予約購入者限定特典

詳しい情報は、蔦屋書店のオンラインストアで確認できる。

■【写真】「メロい」ジャン・ハオ、日本で“完璧ビジュアル”

■【写真】リッキー、色気たっぷりのレアショット！タトゥーも公開

■【写真】芸術作品？ハン・ユジンの"ほてり顔メイク"