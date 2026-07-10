ZEROBASEONE、夏の日差しの下で輝く“少年美”…日本2nd EP『回帰LOVE』コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、爽やかな夏の感性を届けた。

ZEROBASEONEは7月9日・10日、公式SNSを通じて日本2nd EP『回帰LOVE』の最初のコンセプトフォトを公開した。

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コンセプトフォトには、初夏の澄んだ雰囲気をそのまま伝えるような、メンバーたちの爽やかなビジュアルが収められている。

明るい日差しの下で何気ない日常を楽しんでいるようなメンバーの姿は、まるで青春映画のワンシーンのような雰囲気を演出し、夏らしい感性をいっそう引き立てた。

（写真提供＝WAKEONE）

また、ナチュラルなスタイリングがメンバーたちの少年らしさを際立たせ、フィルム写真ならではの温かな色味が、やわらかなぬくもりと落ち着いた魅力を引き立てている。

（写真提供＝WAKEONE）

ZEROBASEONEは新譜『回帰LOVE』を通じて、世界的な人気にさらに弾みをつける見通しだ。先立って、アメリカで6thミニアルバム『Ascend-』を正式リリースした彼らは、米ビルボード「World Albums」3位、「Emerging Artists」3位にランクインするなどの成果を収め、現地での影響力を証明した。

関係者は「着実な上昇傾向を示し、確かな成長ストーリーを描き続けている彼らが、『回帰LOVE』でどのような活躍を見せるのか注目が集まっている」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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