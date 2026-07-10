IUとイ・ジョンソクが破局、ビッグカップルが約4年の交際に終止符「今後は良き仕事仲間に」 | RBB TODAY

俳優のイ・ジョンソクと、歌手・女優のIUが破局した。

7月10日、イ・ジョンソクの所属事務所エースファクトリーの関係者が本紙『スポーツソウル』の取材に応じた。

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関係者は「（イ・ジョンソクが）IUと別れたのは事実です。今後は良き仕事仲間として関係を続けることにしました」と明かした。

（写真提供＝OSEN）IU（左）とイ・ジョンソク

ただし、「俳優個人のプライベートに関することなので、これ以上のコメントは差し控えさせていただきます」と慎重な姿勢を示した。

2人は2012年、SBSの音楽番組『人気歌謡』でMCとして共演したことをきっかけに親交を深めた。その後、2022年に交際を公表し、多くの祝福を受けてきた。しかし、多忙なスケジュールのなかで次第にすれ違いが生じ、破局に至ったという。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

◇イ・ジョンソク プロフィール

1989年9月14日生まれ。2010年に『検事プリンセス』でデビュー。以降、『君の声が聞こえる』『ピノキオ』『W君と僕の世界』『あなたが眠っている間に』『死の賛美』（SBS）、『ロマンスは別冊付録』（tvN）などに主演。特に『ロマンスは別冊付録』では甘い魅力の編集長役で世界のファンを魅了した。2022年のドラマ『ビッグマウス』で演技大賞を受賞。

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