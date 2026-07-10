「思い切って全部脱ぐ」発言が話題に！すき間まではっきり見える深Vネックワンピ姿のサンダラ | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・サンダラがレモンイエローの衣装で愛らしい魅力を披露した。

去る7月9日、パク・サンダラは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「全部脱ぐ」びしょ濡れフェスのパク・サンダラ

キャプションには、「Reprism era」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、YouTubeチャンネル「it’s Live」で歌を披露したときの姿などを捉えたものである。彼女は6月20日にソロシングル『rePRISM』をリリースした。

（写真＝パク・サンダラInstagram）

写真のなかのパク・サンダラは、レモンイエローのセットアップを着ている。ぴったりとしたシルエットの衣装は、抜群のスタイルを際立たせている。また、クールなコンセプトが多い2NE1とは異なり、ソロでは彼女ならではの愛らしい魅力が引き立っている。

投稿を目にしたファンからは、「衣装すごく似合う」「スタイル女神」「清純だ」といった反応が寄せられていた。

なお、パク・サンダラは来る8月9日、東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールで公演「SANDARA PARK 2026 FAN-CON ASIA TOUR ‘REPRISM’」を開催する予定だ。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日、釜山生まれ。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューしている。

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