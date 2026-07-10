“173cm・56kg”でも「太った」？SHIHO、レギンス姿で体重計に！トップモデル基準の本音に驚き | RBB TODAY

モデルのSHIHOが、体重を公開した。

SHIHOは、7月9日に韓国で放送されたバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』（KBS 2TV）に出演し、日常のなかで実践している体型管理法を紹介した。

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番組内でSHIHOは体重計に乗り、画面に表示された「56.1kg」という数字を確認した後、「4kgも太った」と残念そうに話した。

しかし、彼女の身長が173cmだと知らされると、出演者たちは「本当に細い」と驚いた。

（画像＝KBS）

SHIHOは「普段は50kg前後を維持している」と明かした。続けて「モデルなので、写真を撮ると太って見える気がする」と打ち明けた。

体重以上に目を引いたのは、彼女の“すき間トレーニング”だった。SHIHOは料理中も骨盤を動かし、腕を振りながら、踊るように体をほぐした。

彼女は「こうすると下腹部がやわらかくなる。毎日やっている。シルエットが変わる」と説明した。続けて「最近は本当に忙しくて運動する時間がない。お腹がぽっこり出ている感じがするとき、時間があるたびに動いている」と話した。

SHIHOは「下半身をずっと意識しなければならない。太ももとふくらはぎに力を入れて、腰は8の字に動かすように」とアドバイスを伝えた。

イ・ジョンヒョンは、休むことなく体を動かすSHIHOを見て、「管理をしっかりされていると。休まない。だから維持できているんだと思う」と感心した。

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