SEVENTEEN、日本でまた快挙！11thミニALが「ミリオン」認定　海外アーティスト今年初の大記録 | RBB TODAY

SEVENTEENが、日本でまたひとつ大きな記録を打ち立てた。

発売から1年8カ月が経ったアルバムが、今なお売れ続けている。

【写真】SEVENTEENの中国メンが証明した“13人の絆”

７月10日、日本レコード協会の発表によると、11thミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』は今年6月基準で累計出荷枚数100万枚を突破した。

これは今年、韓国を含む海外アーティストのなかで最も早く「ミリオン」認定を獲得した快挙だ。

これまで日本1st EP『DREAM』と10thミニアルバム『FML』でミリオン認定を手にしていたSEVENTEENは、これで通算3度目の100万枚の大台に到達した。

特に、2000年代以降、日本で韓国アルバム（『FML』『SEVENTEENTH HEAVEN』）により100万枚以上の出荷枚数を達成したK-POPアーティストはSEVENTEENが唯一だ。 発売当時、初動500万枚を超えた唯一のアルバムでもある今回のアルバムは、リリースから1年8カ月が経った今も販売量が着実に伸びており、止まることのないファンの拡大を示している。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

こうした大記録について、SEVENTEENは所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて、「驚くべき知らせを聞くことができて、うれしく幸せです。応援してくださったCARAT（ファン）の皆さんに心から感謝しています。これから多様な活動をお見せしますので、温かい応援をお願いします」と胸いっぱいの感想を伝えた。

なお、SEVENTEENはユニットやソロなど多方面で活躍し、“スーパープラットフォーム”グループらしい歩みを続けている。

6月29日に1stミニアルバムを発表したユニットV8（ディエイト、バーノン）は、11日に単独コンサート「VERNON THE 8 [V8] LIVE」を開催し、チームの末っ子ディノは来る8月3日、ファンから大きな愛を受けている“サブキャラ”ピチョリンとしてソロアルバムを発売し、愉快な魅力を届ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「愛しています」ミンギュ、日本でファンと交流！

■【写真】「日本で…」スングァン、ファンとの遭遇エピソード

■【写真】「狂わせにきてて罪」ドギョム、爽やか“彼氏風”ショット