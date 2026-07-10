「これは危険…」日本人K-POPアイドル、素肌チラ見えの“着崩し”風衣装で妖艶オーラ全開 | RBB TODAY

BABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、圧倒的な美貌でファンを魅了した。

最近、BABYMONSTERの公式インスタグラムが更新され、アサの写真が公開された。

【写真】アサ、素肌チラ見え“着崩し”風衣装

公開された写真でアサは、黒のシアートップスに、着物を連想させる華やかな衣装を着崩すように肩を落として着用している。衣装からのぞく華奢なスタイルと、上品ながらも妖艶な雰囲気が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「これは危険です」「うわぁ」「女神アサ」「ビジュアルがヤバい」といった反応が寄せられている。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）

なお、アサが所属するBABYMONSTERは7月8日・9日に、神戸・GLION ARENA KOBEで「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] IN JAPAN」を開催した。

◇アサ プロフィール

2006年4月17日生まれ。東京都出身。本名は榎並杏沙（えなみあさ）。2018年に開催されたYGエンターテインメントの日本オーディションに合格し、練習生となった。デビューリアリティ番組『Last Evaluation』を経て、BABYMONSTERとして2023年11月にプレデビューし、2024年4月に正式デビューを果たした。日本人メンバーながら韓国語・英語を操り、高速ラップを得意する。K-POP第5世代を代表するビジュアルとして注目を集めたこともある。

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