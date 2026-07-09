あれ、また戻ってる？整形疑惑浮上の“韓流四天王”チャン・ドンゴン、最新の動画に視線集中 | RBB TODAY

俳優チャン・ドンゴンが、がらりと変わった容貌によって“整形疑惑”に悩まされたなか、本来の整った容姿を維持している近況が追加で公開された。

最近、ファッション誌『DAZED KOREA』は、公式SNSを通じて、「前回の動画、私たちの愛情が溢れすぎていましたか？ローンチイベントで出会った俳優チャン・ドンゴンのビハインド、ありのままの姿をぎゅっと詰め込みました」という説明とともに、短い白黒の動画を公開した。

【写真】チャン・ドンゴン、顔が違う？

公開された動画には、イベントに出席したチャン・ドンゴンの姿が収められていた。彼は、端正なスーツ姿で笑みを浮かべて登場した。また、席で挨拶をして、親しい知人に会ったと思われる場面では笑顔を見せることもあった。長くなった髪をかき上げながら、雑誌撮影のようなシーンを披露した。

今回の白黒の動画で目を引いたのは、チャン・ドンゴンの容姿であった。彼は、先に公開された動画のときとは異なり、相変わらず彫刻のような美しさを見せていた。

（写真＝『DAZED KOREA』SNS）チャン・ドンゴン

作品で見るよりも少し体重が増えたようであったが、彼ならではのジェントルな魅力と端正なビジュアルが際立っていた。

これに先立ち、チャン・ドンゴンは最近『DAZED KOREA』を通じて公開された動画のなかで、見違えるほど変わった容姿で話題を集めた。

この動画で、彼はしわ1つない顔と丸みを帯びた頬や顎のラインで、以前とは異なるように見えた。両頬もほんのり赤くなった様子で、変わったビジュアルが原因となり「美容施術を受けたのではないか」という疑惑が浮上した。

これに対し、同メディアが再びチャン・ドンゴンのビハインド動画を公開し、騒然としたネットを落ち着かせようとしている。

なお、チャン・ドンゴンは、女優コ・ソヨンと2010年に結婚し、2人の子供がいる。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・ドンゴン プロフィール

1972年3月7日生まれ。1992年のMBC第21期公開採用に合格して芸能界デビュー。以降、ドラマ『ファイナル・ジャンプ』『イヴのすべて』『紳士の品格』、映画『友へ チング』『ブラザーフッド』など数々のヒット作に出演。日本でもテレビCMに出演するなど、「韓流四天王」の一人に数えられるほど人気を博した。2010年5月に女優コ・ソヨンと結婚。2010年に息子を、2014年に娘を抱いた。

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