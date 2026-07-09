日本人メンバーだけになってしまったK-POPガールズグループ、“びしょ濡れフェス”に出演決定！ | RBB TODAY

ガールズグループMADEIN（メイディン）が、デビュー後初めて“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB」に出演する。

大学祭などで実力を見せてきた彼女たちが、今年の“サマークイーン”の座を狙う。

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MADEINは、7月24日に京畿（キョンギ）道・高陽（コヤン）市のKINTEX屋外グローバルステージ（KINTEX第2展示場）で開催される「WATERBOMB SEOUL 2026」（以下、「WATERBOMB」）への出演を確定した。

「WATERBOMB」は、夏を代表する韓国最大規模のウォーターミュージックフェスティバルで、毎年さまざまなジャンルのアーティストが参加し、大きな話題を集めている。

特にMADEINは、デビュー以来初めて「WATERBOMB」のラインナップに名を連ね、ファンの期待を高めている。

（画像＝「WATERBOMB」公式SNS）

今回の「WATERBOMB」でMADEINは、暑さを吹き飛ばすビタミンのようなエネルギーを届け、会場を熱く盛り上げる見通しだ。

MADEINは昨年12月、韓国出身メンバーのイェソとスヘの活動中断が発表され、現在は日本出身メンバー4人で活動している。今回のステージも4人での出演とされており、彼女たちがどのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まっている。

なお、MADEINは「WATERBOMB」に続き、31日に日本・神戸ワールド記念ホールで「MADEIN LINK UP 2026」を開催し、ファンと交流する。

（記事提供＝OSEN）

◇MADEIN プロフィール

マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本人メンバー4人と、イェソ、スヘ、ガウンの韓国人メンバー3人で結成されたガールズグループ。Kep1er出身のマシロとイェソをはじめ、LIMELIGHTとしてデビューしたミユ、スヘ、ガウン、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加していたセリナとナゴミなど、デビュー前から知名度のあるメンバーで構成された。グループ名には、ファンの愛で作られたという意味が込められており、「WE MADE IN U」から。2024年9月3日、EPアルバム『サンスン（SANG SEUNG）』でデビューした。同年11月、ガウンが健康上の理由でグループを脱退した。

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