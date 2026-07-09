TXT、夏の熱を帯びた表情で魅了…日本5thシングル『セツナハナビ』新ビジュアル公開 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本新シングルのコンセプトビジュアルを公開した。

7月6日～9日、TOMORROW X TOGETHERは公式SNSを通じて、日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』の2つ目のコンセプト「Bloom」のビジュアルを公開した。

【写真】スビン、日本の“人気アイス”を片手に出没

「Bloom」コンセプトでは、TOMORROW X TOGETHERの“夏の顔”が鮮やかな色合いで美しく表現されている。また、ビビッドカラーの大きな花々からは、夏の生命力が感じられる。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

生き生きと咲いた花ざかり（Bloom）の植物や生物と交わり、その生命の渦の中に溶け込むように存在しているTOMORROW X TOGETHERも、夏の熱を帯び、生命力に満ちた姿を見せている点が印象的だ。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

コンセプトフォトには、自分よりも大きな花に触れたり、寄り添っているメンバーの姿が収められている。青い空と鮮やかな色彩の花々、メンバーのまっすぐな視線からは、夏のエネルギーが感じられる。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

コンセプトクリップでは、花々に溶け込んでいるようなTOMORROW X TOGETHERの姿がより際立っており、大きな花びらの向こうからこちらに向けられた、メンバーの生命力に満ちた眼差しが印象的だ。

先立って公開された、儚く切なげな「Sparks」のコンセプトとは対照的に、生き生きとした生命力を感じさせる「Bloom」コンセプトが公開されたことで、新曲への期待感はさらに高まっている。

なお、日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』には、日本オリジナル曲となる新曲3曲とタイトル曲の別バージョンの全4曲が収録される予定だ。リリースに先立ち、8月17日には音源配信とMVが公開され、発売日の8月19日には東京ガーデンシアターにてプレミアムライブが開催される。

■【写真】「メロすぎ」テヒョン、日本ファンを見守る姿に反響

■【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本満喫SHOT

■【写真】ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボ