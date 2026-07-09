「日韓コンビ最強すぎます」中島健人、TXT・ボムギュ＆TWS・ドフンとの2SHOT公開 | RBB TODAY

歌手兼俳優・中島健人が、人気韓国アイドルと再会した。

去る7月8日、中島健人は自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、「同じ誕生日のボムくん。久々会えた日。ドフンくん。振り覚え早かった」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのボムギュやTWSのドフンとのツーショットである。7月4日に放送された日本テレビ系の音楽番組『THE MUSIC DAY LIVE in Summer』に出演したときに撮影されたものと思われる。

（写真＝中島健人Instagram）1枚目右：ボムギュ、2枚目左：ドフン

写真のなかの中島は、ボムギュとはピースサインで自撮りをしたり、ドフンとは並んでポーズを取ったりしている。特に、ボムギュとは2025年10月にNHKの音楽番組『Venue 101』で共演。ダンスチャレンジもともに撮影し、親交を深めた。

投稿を目にしたファンからは、「ギュ（ボムギュの愛称）とのツーショありがとうございます。313（2人の誕生日3月13日）Forever」「ツーショット、完璧すぎる」「日韓コンビ最強すぎます」といった反応が寄せられていた。

なお、中島健人は来る10月3～4日、ソウル松坡（ソンパ）区のオリンピック公園オリンピックホールで、アジアツアー「IDOL1ST KENTY ASIA TOUR 2026」のソウル公演を開催する予定だ。

ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、8月19日に日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』をリリースするほか、ドフンが所属するTWSは、7月16～31日、東京と大阪で「SHIBUYA109×TWS SUMMER SALE」「MAGNET by SHIBUYA109×TWS SUMMER SALE」を開催する予定だ。

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