NCT・テヨン、寄付総額は1億ウォン超え…“11年間”続けた多文化学生支援が話題 | RBB TODAY

NCT・テヨンの心温まる善行が話題を集めている。

テヨンが、11年にわたって中途入国の多文化家庭の学生を支援していることが明らかになった。

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7月9日、ソウルのダエ多文化学校は、テヨンが中途入国した多文化学生のため、先月4日に3000万ウォン（約300万円）を寄付し、同月29日には直接学校を訪問して学生たちを激励したと明らかにした。

（写真提供＝OSEN）テヨン

ダエ多文化学校によると、テヨンが多文化学生への支援を始めたのは2016年で、今年で11年目を迎える。この11年間の寄付金総額は、1億ウォン（約1000万円）を大きく超えたとのことだ。

（写真＝ダエ多文化学校）

（写真＝ダエ多文化学校）

外国で生まれ、言語や文化に不慣れな韓国へ移住し、孤独で大変な時期を過ごしていた中途入国の多文化学生たちにとって、テヨンからの奨学金は大きな力になってきたという。

こうした支援により、多くの学生が慶熙大学、ソウル市立大学、成均館大学、中央大学、韓国芸術総合学校、西江大学などに進学したり、ヘアデザイナーや料理人として就職したりして、さまざまな分野で活動している。その後、卒業生らは再びダエ多文化学校を訪れ、後輩たちに母国語のメンタリングや学習サポートなどのボランティア活動を行い、分かち合いの好循環が続いている。

テヨンの支援について、ダエ多文化学校のイ・ヒヨン校長は「テヨンが11年にわたって多文化家庭の学生たちに寄り添い、継続的な支援と関心を寄せてくださっていることに感謝している。テヨンの温かい心のおかげで、多文化学生たちは様々な教育を受けながら、韓国の健全な市民として成長している」と感謝を伝えた。

なお、テヨンは5月18日に1stフルアルバム『WYLD』をリリースし、活発に活動している。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。

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