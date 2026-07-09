BTSメンバーとも親交のある韓国芸人、第1子誕生を報告！早産児支援に100万円超寄付も | RBB TODAY

YouTubeチャンネル「Psick Univ」で活動中のコメディアン、チョン・ジェヒョンが、男児誕生を伝えた。

7月9日、チョン・ジェヒョンは自身のSNSを通じて、「皆さん、昨日僕の息子タルコン（胎名）が3.25kgで健康に誕生した。応援していただき、助けていただいたすべての方々に感謝する」と文章を投稿した。

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続けて、「タルコンは、実は予定日よりも早く世界に出てきた。突然世界に出てくることになる赤ちゃんが、どうなるかとても心配した。だが、幸いにもタルコンは健康にしっかりと生まれてくれた。本当にありがたいことだ」と伝えた。

（写真＝チョン・ジェヒョンInstagram）

加えて、「しかし、タルコンのように早い時期に生まれ、助けが必要な赤ちゃんたちがいることを知った。そのため、タルコンの名前で温かい気持ちを届ける」として、早産児事業支援に1000万ウォン（約110万円）を寄付したと明かした。

なお、チョン・ジェヒョンは2014年にKBSの29期公募コメディアンとしてデビューし、イ・ヨンジュ、キム・ミンスとともにYouTubeチャンネル「Psick Univ」を運営している。ボーイズグループBTSのRMも過去に同チャンネルのコンテンツに出演した。

2025年、チョン・ジェヒョンは9歳年下の女性と結婚し、息子が誕生した。

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