韓国代表ホン・ミョンボ前監督、国会の公聴会開催受け声明「ありのままを話す。どんな質問からも逃げない」【全文】 | RBB TODAY

北中米ワールドカップまでサッカー韓国代表を率いたホン・ミョンボ前監督が、韓国サッカー協会を対象とした公聴会の開催を受けて声明文を発表した。

ホン・ミョンボ前監督は7月9日、自身が理事長を務めるホン・ミョンボ奨学財団を通じて声明文を発表した。

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声明文では「代表監督職を退いた後、国民の皆様にどのようなお話をすべきか長く悩んだ」とし、「ワールドカップが終わった後、まず自分に与えられた仕事は結果を受け入れることだった。結果は監督である私が引き受けるべき責任だと思った。だから、これまで自分の立場を国民の皆様にお伝えできなかった」と言及した。

また、「時間が経つにつれ、事実とは異なる内容が事実であるかのように広まり、確認されていない話まで加わった。何よりその過程で、ともに代表チームのために献身した選手やスタッフまでが誤解や推測に晒される姿を見て、沈黙していることだけが正しいことなのか振り返るようになった」と綴った。

W杯を終えて韓国に帰国した後、再び出国してアメリカに滞在した点については「結果から目を背けたり逃げたりするための選択ではなかった」と強調。「当時、私や家族に対する脅迫や身の安全に対する懸念があった。一家の大黒柱として家族を守らなければならなかったからだ」とし、「どんな理由であれ、監督としてすべき仕事から目を背けたり、国民の皆様から逃げようとしたりしたわけでは決してなかった」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ前監督

ソン・フンミンも「参考人」で採択

韓国国会では同日、文化体育観光委員会の全体会議が開催され、この場で「韓国サッカー協会の懸案に関する聴聞会（公聴会）実施計画書採択の件」が可決され、公聴会に呼ぶ証人13人と参考人10人のリストを確定した。

13人の証人には、ホン・ミョンボ前監督、キム・ジンギュ代表コーチ、韓国サッカー協会のチョン・モンギュ前会長、イ・イムセン前技術統括理事、イ・ヨンス副会長、チョン・ヘソン前国家代表戦力強化委員長、キム・スンヒ専務理事、チェ・ヨンイル前副会長、ハン・ジュンヒ前副会長、チョン・ハンジン統括、キム・ジョンベ前常勤副会長、キム・ビョンジ副会長、そして北中米W杯期間に選手団長を務めたパク・ハンソ前副会長が採択された。

10人の参考人には、北中米W杯に選手として出場したキャプテンのソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）のほか、「Kサッカー革新委員会」で共同委員長を務めるパク・チソン、大韓体育会のユ・スンミン会長、委員を務めるイ・ヨンピョ、パク・チュホ、また韓国サッカー協会のイ・ジェチョル・メディア協力官、MBC解説者のソ・ヒョンウク、元韓国代表GKのキム・ヨングァン、パク・ドンヒ記者が採択された。

ホン前監督は公聴会に関連して「ワールドカップの結果について国民の皆様にご説明する場だ。その場に立つべき人間も監督である私だ」とし、「監督として引き受けるべき責任についても、自分一人で最後まで引き受ける。知っている事実についてはありのままをお話しし、どのような質問からも逃げない」とした。

最後に、「国民の皆様に失望を与えてしまった点を、改めて心よりお詫び申し上げます。寄せられた叱責や批判の一つひとつを重く胸に刻みます」と締めくくった。

公聴会では、ホン前監督に対し「監督選任手続きの正当性」「2026年ワールドカップでの不振の原因と試合運営の責任」「早期帰国後に再びアメリカへ渡航した経緯」などについて質問される方針だ。

チョン前会長に対しては、「韓国サッカー協会運営」「韓国代表監督選任問題関連」「辞任の背景とタイミングの適切さ」などについて質問されるという。

与党「共に民主党」所属のイ・ジェジョン委員長は、「協会をめぐる事態により国民的な失望と懸念が非常に大きい。スポーツ行政全般の公正性と信頼を立て直せるよう、文化体育観光委員会が中心となって改革を引っ張っていく」と伝えた。

なお、この日の全体会議は、「共に民主党」が単独で11の常任・特務委員長を選出したことに反発し、常任委の活動に参加していない野党「国民の力」が欠席する中で開かれた。

以下、ホン・ミョンボ前監督の声明全文。

◇

国民の皆様、ホン・ミョンボです。

まず、韓国サッカーを愛し、応援してくださったすべての国民の皆様に心よりお詫び申し上げます。

国家代表チームの監督という重い責任を引き受けたにもかかわらず、ワールドカップで国民の皆様が期待されていた結果を作り出すことができませんでした。

その結果に対するすべての責任は、監督である私にあります。期待と応援に応えられず、多くの方々に失望と傷を与えてしまいました。

監督としてその責任を重く受け止め、改めて深くお詫び申し上げます。

代表監督職を退いた後、国民の皆様にどのようなお話をすべきか、長期間悩みました。

ワールドカップが終わった後、私に最も先に与えられた仕事は結果を受け入れることでした。代表の結果は、監督である私が引き受けるべき責任だと考えたからです。そのため、これまでは自分の立場を国民の皆様にお伝えできませんでした。

しかし、時間が経つにつれ事実とは異なる内容が事実であるかのように広まり、確認されていない話まで加わりました。

何よりその過程で、ともに代表のために献身してくれた選手やスタッフまでが誤解や推測に晒される姿を見て、沈黙していることだけが果たして正しいことなのか改めて振り返るようになりました。

アメリカに滞在することになったのもまた、結果から目を背けたり逃げたりするための選択ではありませんでした。

当時、私や家族に対する脅迫や身の安全に対する懸念があり、一つの家庭の大黒柱として家族を守らなければならなかったからです。

しかし、どのような理由であれ、監督としてすべき仕事から目を背けたり、国民の皆様から逃げようとしたりしたわけでは決してありませんでした。

最後に、公聴会に関して申し上げます。

公聴会が開かれるのであれば、その場はワールドカップの結果について国民の皆様にご説明する場だと考えています。そうであるならば、その場に立つべき人間も監督である私です。

結果に対する責任は、ひとえに監督である私にあります。だからこそ公聴会が開かれるのであれば、監督として私が引き受けるべき責任もまた、私一人で最後まで引き受けます。

国民の皆様の前で、私が知っている事実についてはありのままをお話しし、どのような質問からも逃げません。

国民の皆様に失望を与えてしまった点、改めて心よりお詫び申し上げます。

寄せられた叱責や批判は、その言葉一つひとつを重く胸に刻みます。

ホン・ミョンボより。

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