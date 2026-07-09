『財閥家の末息子』以来の再会！俳優ソン・ジュンギ＆女優パク・ジヒョン、新ドラマで元恋人同士に | RBB TODAY

俳優ソン・ジュンギと女優パク・ジヒョンが、2027年のKBS 2TV新週末ドラマ『ラブ・クラウド』（原題）を通じて再会する。

2人の共演は、2022年に大きく話題になったJTBCドラマ『財閥家の末息子～Reborn Rich』以来、4年ぶりだ。

【写真】ソン・ジュンギの再婚相手とは？

『ラブ・クラウド』は、別れた恋人の気持ちが天気として見える航空管制官カン・ウジュと、感情によって天気を操る呪いにかかったパイロットのアン・ハニのロマンス物語だ。

気まぐれな天気のように揺れ動く男女の感情をファンタジー的な設定とつなげ、差別化されたロマンチックコメディとして期待を高めている。

ソン・ジュンギは、元飛行教官であり、現在は済州（チェジュ）で航空管制官として勤務しているカン・ウジュを演じる。

（写真左：ハイジウムスタジオ）左からソン・ジュンギ、パク・ジヒョン

過去に「マッド・キャプテン」と呼ばれるほどの優れた実力の持ち主であった彼は、完璧な日常を送るなか、元恋人のアン・ハニと再会したことで、感情の変化を経験する。

特に、ソン・ジュンギは、ドラマ『太陽の末裔 Love Under The Sun』以来、11年ぶりのKBS復帰作であるという点でも、多くの人々の関心を集めている。

パク・ジヒョンは、昇進を目標に、前だけを見て走る仕事中毒なパイロットのアン・ハニ役を演じる。予期せぬ事故により、自身の感情が天気を左右する呪いにかかった彼女が、カン・ウジュと再会することで繰り広げられる出来事が、同作の核心的な見どころだ。

さらに、新鋭作家チーム「チーム・マッドラビット」が脚本を執筆し、『五月の青春』などを通じて、洗練された演出を披露したソン・ミニョプ監督が合流した。

なお、『ラブ・クラウド』は2027年中に韓国で放送される予定だ。

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔～Love Under The Sun～』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・サンダースと結婚したことを発表した。

◇パク・ジヒョン プロフィール

1994年11月26日生まれ。2014年に短編映画『真心』（原題）でデビュー。2018年の映画『コンジアム』で本格的に名前を知らせ、ドラマ『新米史官ク・ヘリョン』『ブラームスは好きですか？』『ユミの細胞たち』で主演を務めた。2022年の大ヒットドラマ『財閥家の末息子～Reborn Rich～』でスニャングループの嫁であるモ・ヒョンミン役を演じ、視聴者に強い印象を残した。趣味はゴルフ。

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