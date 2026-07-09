秋山成勲の妻SHIHO、娘サランちゃん（14）の“思春期”に戸惑い…「夫は更年期、大変です」 | RBB TODAY

格闘家・秋山成勲（チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOが、思春期の娘と更年期の夫の間で苦労していることを明かした。

7月9日、SHIHOが出演したバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』（KBS 2TV）の先行映像が公開された。

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公開された映像でSHIHOは、先に韓国へ入国し、娘のサランちゃんを待っていた。SHIHOは娘にビデオ通話をかけ、「空港にいるの？一人でいるの？」と心配そうに尋ねた。これにサランちゃんは、叔父と一緒にいると答えた。

（画像＝KBS）サランちゃん、SHIHO、秋山成勲

SHIHOは「叔父さん、ありがとうございます。一緒にいてくれてよかった」と言い、「ママが空港で待ってるね。あとで会おう」と明るく挨拶した。しかし、サランちゃんはSHIHOとは対照的に沈黙し、そのまま突然電話を切った。

サランちゃんの対応に戸惑ったSHIHOは「なんであんなふうに切ったんだろう？」と話し、理由を聞くために再び電話をかけた。しかしサランちゃんは電話に出ず、その後、自ら母に電話をかけ直し「私のことを見てって叔父さんに任せたでしょ。そういうのやめて」ときっぱり言った後、一方的に電話を切った。

（画像＝KBS）

サランちゃんに再び電話を切られ、SHIHOは戸惑いを隠せなかった。変化したサランちゃんの姿に、スタジオでは「もう大きくなったから。サランちゃんなら十分そういうこともあり得ると思う」といった反応が寄せられた。

SHIHOは「何かあったのか聞いてみます。怖い。これが思春期だ。本当に怖い」とし、「サランに思春期が来ました。夫は更年期です。思春期に更年期、大変です」と明かした。

その後、SHIHOはサランちゃんを迎えに空港へ向かった。到着時間に電話をかけたものの、着信拒否の状態で、SHIHOが明るく迎えても、サランちゃんは冷たい態度を見せた。SHIHOは声をかけることができず、サランちゃんの後ろをついて歩いた。するとその途中で、サランちゃんが突然涙を流し、SHIHOを戸惑わせた。

SHIHOは「サランちゃんは毎日毎日、感情が変わる。泣いたり怒ったり。今日は大丈夫、今日はダメという感じ。（気持ちが）分からない」と、思春期を迎えた娘について打ち明け、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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