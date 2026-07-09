82MAJORナム・ソンモ、『SHOW CHAMPION』MC卒業！ファンや関係者に感謝「多くの刺激を受けた」 | RBB TODAY

ボーイズグループ82MAJORのナム・ソンモが、音楽番組のMCを卒業した。

ナム・ソンモは7月8日の放送を最後に、MBC M『SHOW CHAMPION』MCのマイクを置き、視聴者に心のこもった最後の挨拶を伝えた。

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毎週水曜日、安定した進行力と持ち前の明るい“ビタミンエネルギー”を届けてきたナム・ソンモは、所属事務所を通じて感想を伝えた。彼は「毎週、多くの方々に自分の姿をお見せできるというだけでも、大きなチャンスでした」とし、「貴重な機会をくださった『SHOW CHAMPION』の関係者の方々に感謝しています。MCの席からは離れますが、これからは82MAJORのソンモとして、さらにさまざまな姿をお見せしたいです」と意気込みを語った。

（写真提供＝OSEN）ナム・ソンモ

また、ともに苦労してきた仲間や制作陣への感謝も忘れなかった。ナム・ソンモは「たくさんのアーティストのステージを見て多くの刺激を受けたし、学ぶことができました」とし、「一緒にMCを務めたミンウク兄さんとヨジュンにも、本当に感謝しているし愛しています。『SHOW CHAMPION』のおかげで、僕の周りにさらに素敵な人たちが増えたようで幸せです」と付け加えた。

さらにナム・ソンモは、いつも心強い支えとなってくれたファンに向けて深い愛情を表した。彼は「最後に、毎週僕に会いに『SHOW CHAMPION』に来てくれた82DE（ファンダム名）の皆さんに、本当に感謝しているし、愛してると伝えたいです」と告白。最後に、「『SHOW CHAMPION』ファイト！水曜日は『SHOW CHAMPION』」というおなじみの挨拶で、美しい締めくくりを飾った。

なお、ナム・ソンモが所属する82MAJORは最近、5thミニアルバム『FEELM』の活動を通じて“キャリアハイ”を達成し、勢いを加速させている。初動販売枚数の自己最高記録を更新しただけでなく、タイトル曲『Sign』で韓国国内の主要音源チャートへのランクインも果たした。

精力的な活動を続ける82MAJORは、7月18日・19日の2日間、ソウル・YES24ライブホールで「2026 82MAJOR FAN-CONCERT 82 Office : Vacation」を開催する。

（記事提供＝OSEN）

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