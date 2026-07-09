離婚後、元夫との受精卵を無断で使い妊娠・出産　2児の母とは思えないイ・シヨンのスリムボディ | RBB TODAY

女優のイ・シヨンがスリムな肉体を披露した。

イ・シヨンは7月8日、自身のSNSに写真を投稿した。

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公開された写真には、鏡の前でセルフィーを撮影するイ・シヨンの姿が収められている。鮮やかなレッドカラーのクロップドトップスにホワイトのカーディガンを合わせたコーディネートで、洗練された魅力を見せた。

特に注目を集めたのは、その引き締まったボディラインだ。トップスの裾からのぞくスリムなウエストと、無駄な肉のない“ぺたんこお腹”が、多くのファンを感嘆させた。

（写真＝イ・シヨンInstagram）

イ・シヨンは2017年に9歳年上の実業家と結婚し、翌年に長男を出産するも、2025年3月に離婚。その後、不妊治療のために冷凍保存していた受精卵を元夫の同意を得ずに移植したとして物議を醸した。

その後、2025年11月に長女を出産し、現在は2児の母として育児と芸能活動を両立している。

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。

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