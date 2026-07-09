日本人気が止まらない…BOYNEXTDOOR、『HOME』がオリコン月間2位！同期間K-POP最高順位に | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、日本でも存在感を見せつけた。

1stフルアルバム『HOME』で、オリコン月間アルバムランキング2位を記録した。

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BOYNEXTDOORが先月8日に発売した1stフルアルバム『HOME』は、6月の1カ月間で17万902枚を売り上げ、同期間に集計されたK-POPアーティストの中で最も高い順位を記録した。

グローバルおよび韓国国内チャートでの成績も目覚ましい。同アルバムはHANTEOチャート基準で初動108万5715枚を突破し、4作連続ミリオンセラーの仲間入りを果たした。

また、アメリカ「Billboard 200」チャートに16位で初登場し、自己最高記録となる“キャリアハイ”を更新。さらに、6作連続チャートインという大記録も打ち立てた。

タイトル曲『VIRAL』は、6月の新曲の中で唯一Melon月間チャート入りに成功し、韓国プロ野球LGツインズの公式応援歌としても多くの支持を得ている。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

メンバー全員が初めて楽曲制作に参加した今回のアルバム『HOME』には、練習生時代を経て“隣の家の少年たち”としてデビューし、活動してきた彼らの率直な感情と経験が盛り込まれている。より強固になった音楽的力量を証明する一作となった。

こうした上昇ムードを追い風に、BOYNEXTDOORは初のワールドツアーで熱気をつないでいく。7月17～19日にソウルKSPO DOMEで開催される「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.2’ IN SEOUL」は、先月22日の先行予約開始と同時に全3公演の全席が超高速で完売し、圧倒的な人気を見せつけた。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

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