ILLIT・ウォンヒ、i-dle・ミヨンと“俗世離れ”に挑戦！バラエティセンス炸裂の寺院体験に視線集中 | RBB TODAY

ILLITのウォンヒが、i-dleのミヨンと共演する。

7月9日、Coupang Playはバラエティ番組『ウォンヒは20歳』第6話の予告編とスチールカットを公開した。

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公開された映像には、ウォンヒがi-dleのミヨンとテンプルステイ（寺院体験）に出かけた様子が収められている。俗世を離れたウォンヒとミヨンは、テンプルステイで自分自身を見つめる時間を過ごした。2人は精神修養のため寺を訪れ、瞑想にふける場面もあった。

（写真提供＝Coupang Play）ウォンヒ、ミヨン

しかし、すぐに目を開けてきょろきょろする突拍子もない行動で笑いを誘った。また、108拝や数珠作りなどでも急に集中力が揺らぐ姿を見せ、コミカルな魅力を発揮した。

“衆生”に没入したウォンヒは、20歳としての将来の悩みまで打ち明け、“質問爆撃機”に変身。ミヨンも笑いをこらえられなかったという。

ウォンヒとミヨンは、静かなテンプルステイの中でも封印できない持ち前の明るさとノリで、愉快なケミストリーを見せたという。2人が無事に俗世へ戻ってこられるのか、視聴者の好奇心を刺激している。

なお、『ウォンヒは20歳』は、まだ初めてのことだらけのウォンヒが、20歳のバケットリストをお姉さんたちと一緒に経験しながら成長していく共感型リアルバラエティ番組だ。自分自身の内面を見つめながら、一歩ずつ成長していくウォンヒの等身大の姿の姿を収め、ファンから好評を得ている。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ、本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーに。2024年3月25日にミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

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