朝5時から餅を準備するIVE・ユジン!?湯気で一面真っ白になったカオスな“宇宙餅屋”が開店へ | RBB TODAY

コメディエンヌのイ・ウンジ、ガールズグループOH MY GIRLのミミ、ラッパーのイ・ヨンジ、ガールズグループIVEのユジンがついに罰ゲームを行う。

燃え尽きているが、客のための献身は保障された“宇宙餅屋”がやってくる。

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来る7月31日、韓国での初放送を控えているtvN『宇宙餅屋』（原題）が公開したティザー映像には、5時に出勤して餅を作る“宇宙餅屋”の日常が収められた。

バラエティ番組『ピョンピョン地球娯楽室』シーズン2で、ウサギのトロンイが作った脱出ミッションに失敗したイ・ウンジ、ミミ、イ・ヨンジ、ユジンの宇宙餅屋でアルバイトをする罰ゲームの様子を捉えた番組『宇宙餅屋』。メンバーたちは、ついに罰ゲームを行い、餅屋のアルバイトという新たな挑戦に乗り出すだけに、期待が高まっている。

いつの間にか厨房は、餅の蒸し器から出た白い湯気で満たされ、メンバーたちの姿がかすんでしまうが、そのなかでも彼女たちは仕事を続け、状況を楽しんでおり、目を引く。

（写真＝tvN）

湯気が消えず、一面が真っ白であるなか、「ヨンジさん、やっていないことが1つある」とスタッフがヒントを与えても、メインシェフのイ・ヨンジは全く見当がつかない。

スタッフが見かねて換気扇をつけていないことを知らせると、イ・ヨンジはようやく換気扇をつけ、少し抜けている姿を見せる。餅屋のアルバイトは初めてである彼女たちのドタバタなエピソードが気になるところだ。

特に、ともに公開されたポスターには、「宇宙餅屋」高興（コフン）店で餅屋を営む4人と、「できたての餅売ります！」というキャッチコピー、もちもちとしたカレトック（韓国の円柱型の餅）、レトロな雰囲気が収められ、親しみやすさを加える。

（写真＝tvN）

左からイ・ウンジ、ユジン、イ・ヨンジ、ミミ

何よりも、店員は燃え尽きているものの、客を満足させられるよう最善を尽くすという説明が付け加えられており、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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