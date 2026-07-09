ふっくら姿に本人も衝撃…2PM・ニックン、過酷ダイエットを告白「日本公演時は3日間で卵3個だけ」 | RBB TODAY

「衝撃を受けた」

2PMのニックンが、ふっくらした近況をめぐる反応に率直な思いを明かした。

【比較画像】ニックン、「太った？」の声を払拭

7月6日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『いや、でも本当に！』（原題）には、2PMのJun. K、ニックン、テギョン、ウヨン、チャンソンが出演し、飾らないトークを繰り広げた。

この日、ニックンのデビュー当初のビジュアルが話題になると、出演者たちは「本当にかっこいい」と感嘆した。そんななか、MCのタク・ジェフンはニックンに「最近、いじられていたよね？太ったって？」と尋ねた。

別の共演者も「実は僕も聞きたかった。なんでこんなにふっくらしたのか」と話し、笑いを誘った。

ニックンは最近公開された動画に言及。「久しぶりにユーチューブに上がった映像がある」とし、「その映像を見ると、今とはまた別人だ」と率直に認めた。

（画像＝SBS）ニックン

これを聞いた芸人のイ・スジは「その動画を見た」とし、「なんだか私に近づいた感じだった。もう私側なのかなと思った」と返し、現場を笑いの渦に包んだ。

ニックンは体重が増えた理由も打ち明けた。「年明けはスケジュールがあまりなかった」とし、「実家にも行ったんだけど、すごくたくさん食べた」と振り返った。続けて「その映像を見て、“年を取ったんだな”と思った」とし、「すごく衝撃を受けた」と当時の心境を明かした。

その後、ニックンはコンサートを控え、急激な食事制限に入ったという。「最近の日本コンサートのときは、3日間で卵3個だけ食べて痩せた」と話し、共演者たちを驚かせた。

また、「2PMのメンバーの中で自己管理が一番上手なメンバー」の話題になると、Jun. Kの名前が挙がった。Jun. Kは「3年間、1日1食を続けてきた」と、徹底した自己管理を明かした。

続けて「ファンが僕たちを愛してくださる理由を考えているうちに、自己管理について気づくことがあった」と説明。これにMCは「この話はニックンに聞かせようとしている話じゃないのか」と返し、再び笑いを誘った。

ふっくらした近況を素直に認めたニックン。衝撃を受けたあとにダイエットへ乗り出したエピソードまで公開し、飾らない魅力を見せた。

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