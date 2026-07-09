5人暮らしでトイレ1台、個人携帯も自発的に預ける…BTSも注目の中小事務所所属RESCENEの生活 | RBB TODAY

ガールズグループRESCENEの寄宿舎が初公開される。

来る7月11日、韓国で放送されるMBC『全知的おせっかい視点』第406回では、RESCENEのあまりにも現実的な寄宿舎生活と涙ぐましい成長が捉えられる。

【写真】BTS・JUNG KOOKが投稿したRESCENE日本人メンバー

この日、メンバーたちはリビングのソファを舞台に、ダンス対決を繰り広げるほか、“5人5色”の故郷自慢トークまで展開し、親しみやすく、気さくな女子高生のような魅力を披露する予定だ。

ここに、宿舎のあちこちに積まれた引っ越し用の段ボール箱と、ほこりだらけの生活感満載の宿舎の風景は、もう1つの見どころである。

続けて、24時間ずっとくっついて行動するメンバーたちの生活も目を引く。トイレがたった1つしかない宿舎で、メンバー5人が一緒にシャワーに入り、化粧品はもちろん、服や香水まですべてを共有しているという。

（写真＝MBC）RESCENE

また、ボーイズグループBTSのJUNG KOOKや、ガールズグループTWICEまで、RESCENEが巻き起こした「ヤッホー」ブームに加わったことにより、人気グループの仲間入りを果たした成長物語も公開される。

メンバーたちは毎朝起きるやいなや音源チャートを確認し、夢のような1日を過ごしているという。

何よりも、大手事務所のアイドルと競い合える力をつけるために、デビューしたときは「携帯電話まで自発的に預けた」という驚きの告白とともに、彼女たちならではの共用電話の使用ルールが公開される予定だ。

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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