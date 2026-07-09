【サッカー】OA枠はW杯組！韓国、兵役免除かけた愛知・名古屋アジア大会メンバー発表　23人中9人が欧州組 | RBB TODAY

愛知・名古屋アジア競技大会に出場するサッカー韓国男子U-23代表、韓国女子A代表のメンバーが確定した。

韓国サッカー協会（KFA）は7月9日、2026年愛知・名古屋アジア競技大会に出場するサッカー韓国男女代表のメンバーを発表した。

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イ・ミンソン監督が率いる男子のU-23韓国代表は、オーバーエイジ枠としてMFヤン・ヒョンジュン（セルティック）、MFオム・ジソン（スウォンジー・シティ）、DFイ・ギヒョク（江原FC）を選出した。

いずれも韓国A代表で北中米ワールドカップに出場した面々だ。

（写真提供＝韓国サッカー協会）U-23韓国代表

（写真提供＝韓国サッカー協会）イ・ミンソン監督

2000年生まれで26歳のイ・ギヒョクは、北中米W杯を控えてKリーグで優れたパフォーマンスを披露し本大会メンバー26人に選出。グループステージ3試合すべてで先発フル出場した。左利きのセンターバックで、ボランチやサイドバックもこなせる守備のマルチロールとして活用価値が高い。

2002年生まれで24歳のオム・ジソンは、所属する英2部チャンピオンシップのスウォンジーで背番号10番を着用するサイドアタッカーだ。スピードや機動力、ドリブル、突破力に加えてフィニッシュ能力も備えている。

同じ2002年生まれで24歳のヤン・ヒョンジュンはスコットランドの名門セルティックに所属しており、日本代表FW前田大然らとチームメイト。オム・ジソンのようにサイドからチームに活気をもたらすプレーヤーだ。

（写真提供＝OSEN）左からヤン・ヒョンジュン、イ・ギヒョク、オム・ジソン

イ・ミンソン監督は「戦術的な活用価値や脆弱なポジションの補強はもちろん、国際大会の経験や試合運営能力まで総合的に考慮して選出した」と、オーバーエイジ枠の選考について説明している。

このほか、北中米W杯の韓国代表メンバーだったMFペ・ジュノ（ストーク・シティ）とトレーニングパートナーだったMFカン・サンユン（全北現代モータース）も選出された。ペ・ジュノは負傷の影響もありW杯3試合とも出場がなかった。

欧州組では、DFキム・ジス（ブレントフォード）、MFパク・スンス（ニューカッスル・ユナイテッド）、MFヤン・ミンヒョク（トッテナム）、MFイ・ヒョンジュ（アロウカ）、FWキム・ミョンジュン（ヘンク）、FWイ・ヨンジュン（グラスホッパー）らが選出された。メンバー23人中9人が欧州組だ。

（写真提供＝OSEN）左からペ・ジュノ、カン・サンユン

イ・ミンソン監督は「U-23アジアカップ以降に行われた2度の招集を通じて選手のコンディションと成長度合いを再評価し、さまざまな組み合わせを試すことで組織力と戦術的完成度の向上に注力した。そのすべての過程を総合的に検討した結果、現在この年代で最も競争力があり、短期のトーナメントで最高の成果を出せる選手で最終メンバーを構成した」と明らかにした。

また、「メンバーに含まれていない選手たちに申し訳ないという気持ちを伝えたい。チーム全体が最後まで最善を尽くして準備し、金メダルという目標を達成する」と決意を語った。

なお、韓国では成人男子に兵役義務が設けられているが、スポーツ選手の場合はオリンピックで金・銀・銅、アジア大会で金メダルを獲得すれば、「芸術・体育要員」資格を得て兵役免除の恩恵を受けることができる。

同恩恵を受けた選手は、新兵が受ける3週間の基礎軍事訓練に参加するほか、自身の特技分野を生かしたボランティア活動を544時間消化することで「兵役義務を遂行した」とみなされる。

北中米W杯に出場したメンバーでも、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やFWファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）、MFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、MFファン・インボム（フェイエノールト）、DFキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）など主力のほとんどが、アジア大会金メダルによって”兵役免除”を受けた。アジア競技大会の男子サッカーで、韓国は2014年仁川大会から2023年杭州大会まで3連覇中だ。

一方、シン・サンウ監督率いる韓国女子A代表では、MFチ・ソヨン（水原FCウィメン）やDFキム・ヘリ（水原FCウィメン）などのベテランをはじめ、MFカン・チェリム（康津スワンズ）、DFチャン・スルギ（慶州KHNP WFC）、DFチュ・ヒョジュ（オタワ・ラピッド）など主要選手が概ね名を連ねた。

（写真提供＝韓国サッカー協会）韓国女子A代表

（写真提供＝韓国サッカー協会）シン・サンウ監督

男女代表は9月初めに招集され、アジア競技大会に向けた準備に突入する予定だ。グループステージの組み合わせ抽選は来る7月23日に行われる。

韓国男子U-23代表、韓国女子A代表のメンバーは以下の通り。

◇

韓国男子U-23代表

―GK

キム・ミンスン（坡州フロンティアFC／2部）

キム・ジュンホン（水原三星ブルーウィングス／2部）

イ・スンファン（忠北清州FC／2部）

―DF

キム・ジス（ブレントフォード／イングランド）

カン・ミンジュン（浦項スティーラーズ）

パク・ギョンソプ（仁川ユナイテッド）

パク・ソンフン（FCソウル）

ペ・ヒョンソ（慶南FC／2部）

シン・ミンハ（江原FC）

チェ・ソクヒョン（蔚山HD FC）

チェ・ウジン（全北現代モータース）

―MF

パク・スンス（ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）

ペ・ジュノ（ストーク・シティ／イングランド2部）※北中米W杯メンバー

ヤン・ヒョンジュン（セルティック／スコットランド）※オーバーエイジ枠、北中米W杯メンバー

オム・ジソン（スウォンジー・シティ／イングランド2部）※オーバーエイジ枠、北中米W杯メンバー

ヤン・ミンヒョク（トッテナム／イングランド）

イ・ヒョンジュ（アロウカ／ポルトガル）

カン・サンユン（全北現代モータース）

イ・ギヒョク（江原FC）※オーバーエイジ枠、北中米W杯メンバー

イ・スンウォン（江原FC）

ファン・ドユン（FCソウル）

―FW

キム・ミョンジュン（ヘンク／ベルギー）

イ・ヨンジュン（グラスホッパー／スイス）

韓国女子A代表

―GK

キム・ギョンヒ（水原FCウィメン）

キム・ミンジョン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズ）

リュ・ジス（世宗スポーツTOTO）

―DF

チュ・ヒョジュ（オタワ・ラピッド／カナダ）

コ・ユジン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズ）

チョン・ユジン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズ）

キム・ヘリ（水原FCウィメン）

ハン・ダイン（水原FCウィメン）

ノ・ジニョン（慶州KHNP WFC）

チャン・スルギ（慶州KHNP WFC）

イ・ミンファ（華川KSPO）

―MF

チョン・ミニョン（オタワ・ラピッド／カナダ）

カン・テギョン（ソウル市庁）

キム・ミンジ（ソウル市庁）

カン・チェリム（康津スワンズ）

パク・イェナ（聞慶尚武）

パク・ヘジョン（仁川現代製鉄レッドエンジェルズ）

チ・ソヨン（水原FCウィメン）

ユン・スジョン（水原FCウィメン）

チェ・ユリ（水原FCウィメン）

ヒョン・スルギ（慶州KHNP WFC）

―FW

チョン・ダビン（スターベクIF／ノルウェー）

ソン・ファヨン（康津スワンズ）

（構成＝ピッチコミュニケーションズ）

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