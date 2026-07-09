「手で擦るアレ」男性ファンからの“セルフ動画”を韓国インフルエンサーが「全部保存している」理由 | RBB TODAY

人気インフルエンサーが驚きの被害を明かした。

7月8日、YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」が更新された。

【写真】アンダブーブ丸見えのホン・ヨンギ

「ホン・ヨンギ、初代インフルエンサーで元祖オルチャン、Cyworld時代のレジェンド」というタイトルの動画が公開されている。

この動画にゲスト出演しているホン・ヨンギは、2009年に美男美女を紹介する番組『オルチャン時代』に出演したことで有名となった。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、21歳だった2013年に、当時18歳だった夫イ・セヨンと“授かり婚”をした。同年に長男を出産し、2015年には次男も誕生。現在は二児の母である。近年はYouTubeやインスタグラムなどでファッションや美容コンテンツを発信するインフルエンサーとしても活動している。

今回の動画でホン・ヨンギは、SNSが主戦場のインフルエンサーならではの悩みを明かしている。

「男性たちからDMで変な動画が送られてくるそうですね」という芸人シン・ギュジンからの質問に、「たくさんの人が、自分を慰める動画を私に送ってくるんです」と答え、周囲を驚かせた。

するとタク・ジェフンは「自分を慰めるって、“君は大丈夫だ、自信を持て”みたいな動画？」と、あえて質問。するとホン・ヨンギは「違います。手で擦るアレですよ。それを送ってくるんです」と、包み隠さずに答えた。

（画像＝「ノーバック タク・ジェフン」）ホン・ヨンギ

タク・ジェフンが「なんでそんなものを送るんだ」と驚くと、ホン・ヨンギも「私にも分かりません。なんで送るんですかね？」と逆に質問。タク・ジェフンは「僕は送ってないですよ。そんなイタズラはしません」と返し、笑いを誘った。

ホン・ヨンギは「男性の心理なのでよく分かりません。でも本当に送られてくるんです」と話した。

さらにタク・ジェフンが「そういう動画はどうしてるの？ 削除する？」と聞くと、「いいえ。私は保存しておくタイプです」と回答。タク・ジェフンの「なんで保存するの？」という当然の問いに、ホン・ヨンギは「面白いからです」と答えた。

これを聞いたシン・ギュジンは「もしホン・ヨンギさんが携帯を失くして、誰かがデータを復元したら、『この人、一体何者なんだ？』って大騒ぎになりますよ」と話すと、ホン・ヨンギも「確かにそうかもしれませんね」と笑った。

その後、タク・ジェフンが「夫にも見せるのか。何て言う？」と尋ねると、ホン・ヨンギは「『なんでこんなものをお前に送ってくるんだ？』みたいな反応をします」と明かした。

するとタク・ジェフンは「子どもが2人いるから感覚がマヒしたのかな。もう家族みたいなものなんだね」と話し、ホン・ヨンギも「そうですね」とうなずいていた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】下乳丸見えのホン・ヨンギ

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