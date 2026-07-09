「あきれるばかり」中国でまた“不法視聴”疑惑…見られないはずの韓国ドラマに14万人が評価 | RBB TODAY

Netflixが公式サービスを展開していない中国で、韓国ドラマ『鉄槌教師』をめぐる“不法視聴”疑惑が浮上した。

中国最大のレビューサイトに約14万人分の評価が集まり、波紋が広がっている。

【写真】『鉄槌教師』公開前から炎上

中国のレビューサイト「豆瓣（ドウバン）」には最近、『鉄槌教師』のレビューページが作られた。7月9日時点で星評価には約14万人が参加し、レビューは5万件以上投稿されている。

問題は、中国でNetflixが公式にサービスされていないという点だ。それにもかかわらず、大規模な評価とレビューが投稿され、一部の中国ネットユーザーが不法な経路で作品を視聴したのではないかとの指摘が出ている。

誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授も問題を提起した。ソ教授は「中国最大のポータルサイト百度（バイドゥ）で『鉄槌教師』を検索すると、無料視聴サイトを簡単に見つけることができる」と明らかにした。

（画像＝「豆瓣」）『鉄槌教師』レビューページ

彼は中国内の不法視聴の実態を強く批判した。ソ教授は「今や中国内で不法視聴は日常になった状況」とし、「何の恥ずかしさも感じていないことのほうが、さらにあきれるばかりだ」と述べた。

中国ネットユーザーによるNetflixコンテンツの不法視聴論争は、今回が初めてではない。これまでにも『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』『イカゲーム』『白と黒のスプーン ～料理階級戦争～』『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』なども、中国内での不法視聴と無断流通問題をめぐって論争となった。

Kコンテンツが世界的な人気を得るほど、不法視聴問題も繰り返されている。公式サービスが行われていない地域で作品が違法サイトを通じて流通し、その後、レビューサイトやSNSで感想が大量に蓄積される構造だ。

今回の『鉄槌教師』のケースも同じ流れだ。「豆瓣」に残された星評価とレビュー数だけを見れば、中国内での関心は相当なものだ。しかし、正式な視聴経路がない状況で出てきた数値という点で、むしろ違法流通の規模を示す指標として読める。

（画像提供＝Netflix）『鉄槌教師』

ソ教授は中国当局の対応も促した。彼は「今こそ中国当局のより積極的な対応が必要な時」とし、「不法視聴が日常化した状況をこれ以上放置せず、自国内の違法行為に対する集中的な取り締まりと再発防止措置が急がれる」と強調した。

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