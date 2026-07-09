元ENHYPENのEVAN、米グラミー・ミュージアム主催イベント出演決定！“多才なボーカリスト”と現地も注目 | RBB TODAY

元ENHYPENのヒスンことEVANが、米グラミー・ミュージアムのステージに立つ。

7月9日、所属事務所BELIFT LABは「EVANが8月14日（現地時間）に米ロサンゼルスのグラミー・ミュージアム内レイ・チャールズ・ルーフトップテラスで行われる特別プログラム『Spotlight』に出演する」と伝えた。

【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”「日本来てたの?!」

EVANは今回のイベントで、ソロ転向後の自身の音楽世界や、先月発表したソロシングル『RIDE OR DIE』の制作過程などを語る予定だ。ソロアーティストとして新たなスタートを切ったあと、再びグローバルな舞台に立つだけに、特別なライブパフォーマンスも披露する予定だ。

（写真提供＝GRAMMY Museum）

『Spotlight』は、グラミー・ミュージアムが独自に制作するライブ＆インタビューシリーズで、これまでにグラミー賞受賞者のレイ・ドイッチ、シンガーソングライターのチャペル・ローン、KATSEYEなどが出演したことがある。

グラミー・ミュージアムは、「EVANは、トレンディでありながらも癒やしを与える音色で知られる、多才なボーカリスト」と紹介した。

（記事提供＝OSEN）

◇EVAN（ヒスン） プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHERのデビュー候補生に選ばれたことも。オーディション番組『I-LAND』を通じて、2020年11月、ENHYPENのメンバーとしてデビューした。2026年3月10日にグループから脱退。同年6月、『RIDE OR DIE』でソロデビューを果たした。

■【写真】7人のENHYPENにはもう戻らない、“本当の別れ”

■“元ENHYPENヒスン”「EVAN」の新たな挑戦、脱退・改名ソロデビューの難しさ

■【写真】ENHYPEN脱退のヒスン、初めて公の場に