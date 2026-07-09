刺激的な“アンダーウェアスタイル”で魅了…欧州席巻のBLACKPINKジェニー、大型フェスに連日出演 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーがヨーロッパの大型フェスを熱く盛り上げた。

ジェニーは最近、ヨーロッパのフェスに相次いで出演。

【写真】何も着ていないジェニー

7月3日に「ロスキレ・フェスティバル」（デンマーク）、4日には「オープナー・フェスティバル」（ポーランド）に、いずれもヘッドライナーとして出演した。ジェニーはK-POPアーティストとして初めて、両フェスのメインステージを連日飾り、改めて人気の高さを証明した。

ジェニーはポーランドでの公演後、自身のSNSに「ポーランド、本当に最高だった！たくさんの愛をありがとう。オープナー!!」と投稿し、ファンへ感謝の気持ちを伝えていた。

今回のステージでジェニーは、洗練されながらも大胆なスタイリングで観客を魅了。公開された写真では、ブラックのランジェリー風トップスにマイクロショーツを合わせ、存在感抜群のステージ衣装を披露した。さらに、ロゴ入りのボールキャップとカウボーイブーツを合わせ、ヒップでカリスマ性あふれる魅力を発散した。

ジェニーは今後、スペインの「マッド・クール・フェスティバル」、アメリカの「ロラパルーザ・シカゴ」、日本の「サマーソニック2026」など、世界各地の大型フェスへの出演を控えている。

（写真＝ジェニーInstagram）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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