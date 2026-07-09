東方神起・ユンホ、オッドアイも似合うトップアイドル！深い余韻を残すバラードを予告 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、新曲『An Ordinary Story』で、人々に深い余韻を予告した。
来る7月20日にリリースされる新シングル『Time’s Tickin’』には、リズミカルなエネルギーが溢れたタイトル曲と、ユンホならではの情緒的なバラード『An Ordinary Story』の2曲が収録され、相反する魅力を届ける。
『An Ordinary Story』は、穏やかなピアノと叙情的な弦楽器の旋律が調和した楽曲であり、別れの瞬間を淡々と受け入れる感情の動きを、繊細かつ淡白な歌声で表現した。
7月9日0時、公式SNSには巨大な円形のオブジェと強烈なシルエットが際立つティザーイメージが公開された。
ここで、ユンホはオッドアイなどで、“トップクラスのアーティスト”らしい圧倒的なカリスマ性を披露し、世界中のファンを一瞬にして釘付けにした。
なお、ユンホのシングル『Time’s Tickin’』は、7月20日18時にリリース予定だ。
（記事提供＝OSEN）
◇ユンホ プロフィール
1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。