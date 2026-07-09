LE SSERAFIM、ワールドツアー「PUREFLOW」開幕間近！圧倒的“ステージ支配力”に期待高まる | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、2度目のワールドツアーを通じて再び音楽シーンを盛り上げる。

LE SSERAFIMは、7月11日・12日の2日間、仁川インスパイアアリーナでワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’」の幕を開ける。

【写真】「衝撃の美しさ…」宮脇咲良、金髪にイメチェン

彼女たちは仁川公演を皮切りに、日本、北米、ヨーロッパ、アジアを巡り、世界中のFEARNOT（ファンダム名）と対面する。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

LE SSERAFIMはすでに、前回のワールドツアー「EASY CRAZY HOT」で“遊び上手なグループ”という称号を完璧に証明した。安定したライブとキレのあるダンスはもちろん、観客と一体になるステージマナーで、毎回名シーンを生み出した。当時、仁川公演でチェウォンが伝えた率直な感想は、収録曲『Pearlies』のモチーフとなり、東京ドーム進出の知らせを発表して涙を流したメンバーたちの心からの表情は、ファンに忘れられない余韻を残した。

観客がステージの主人公になる、LE SSERAFIMのコンサートならではの強みも、今回のツアーでさらに際立つ見通しだ。『Fire in the belly』の熱い掛け声と、4thミニアルバム『CRAZY』のEDMバージョンで完成した熱狂のアンコールステージは、ファンとともに作り上げる彼女たちならではの代名詞だ。ヒット曲メドレーで巻き起こる大合唱は、会場のエネルギーを最高潮に引き上げ、“パフォーマンス強者”としての地位を固めてきた。

今回のツアーは、彼女たちの活動範囲をヨーロッパまで広げる転換点でもある。特に、カズハがデビュー前に留学生活を送っていたオランダでの公演は、メンバーとファンの双方にとって特別な意味を持つものとみられる。初公開のステージも準備されているだけに、これまでの公演とはまた異なる新たな名シーンが生まれるものと期待を集めている。

前回のツアーを通じて、ステージを楽しむ方法を完璧に身につけたLE SSERAFIM。11日から始まる『PUREFLOW』は、“遊び上手なグループ”を超え、“ステージを支配するグループ”へと生まれ変わる彼女たちの唯一無二のエネルギーで満たされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】宮脇咲良、伝説の“ピンクヘア”復活「待ってました」

■【写真】びしょびしょに濡れて…ユンジン、“密着ミニ丈”

■【写真】そんなとこ開いてていいの？カズハの大胆衣装