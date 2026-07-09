韓国初のオスカー女優、今度はエミー賞候補に！ユン・ヨジョンが『BEEF2』で助演女優賞ノミネート | RBB TODAY

女優ユン・ヨジョンが、再びアメリカの主要授賞式で存在感を示した。

Netflixシリーズ『BEEF／ビーフ シーズン2』で、エミー賞候補に名を連ねた。

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テレビ芸術科学アカデミーは7月8日（現地時間）、公式チャンネルを通じて、9月14日にロサンゼルスのピーコック・シアターで開催される「第78回プライムタイム・エミー賞」の候補を公開した。

ユン・ヨジョンは、今年4月に公開された『BEEF／ビーフ シーズン2』で、「リミテッド／アンソロジーシリーズまたはテレビ映画部門」の助演女優賞候補に名を連ねた。

ユン・ヨジョンは、『モンスター：エド・ゲイン物語』のローリー・メトカーフ、『全部、彼女のせい』のダコタ・ファニング、『欲望のセントルイス』のリンダ・カーデリーニとジョイ・サンデーらと競う。

（写真提供＝OSEN）ユン・ヨジョン

ドラマ『BEEF／ビーフ シーズン2』は、カントリークラブを舞台に、若いカップルと社長夫妻、億万長者の韓国人オーナーによる緻密な駆け引きと、請託を装った脅迫を描いた作品だ。ユン・ヨジョンは、カントリークラブを所有する億万長者の韓国人役を演じた。

なお、ユン・ヨジョンは2021年、映画『ミナリ』で韓国俳優として初めて米アカデミー（オスカー）賞助演女優賞を受賞した。再び世界的な授賞式の舞台に立つことになる彼女が、今度はエミー賞で新たな歴史を刻むのか注目される。

（記事提供＝OSEN）

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