9月には横浜公演も！ジェジュン、新ツアー開催を発表　“ライブのプロ”らしく真価発揮へ | RBB TODAY

歌手ジェジュンが、新たなツアーでファンと対面する。

去る7月8日、ジェジュンは「2026 KIM JAE JOONG CONCERT［THE WAVE］」のポスターを公開し、新しいツアーの始まりを知らせた。

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公開されたポスターによると、ジェジュンは来る8月29～30日、ソウル江西（カンソ）区のKBSアリーナでのソウル公演を皮切りに、9月13日の横浜BUNTAI公演を確定させており、その後の日程は追って公開される予定だ。

今回のコンサートは、2025年5月のコンサートツアー「2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN SEOUL」以来、約1年3カ月ぶりに開催されるコンサートである。

（写真＝iNKODEエンターテインメント）

今回のコンサートでも、ジェジュンならではのライブの真価を余すところなく楽しむことができる。

2026年、ジェジュンはファンコンサートを皮切りにZEPP＆HALLツアー、映画公開など、多忙な日々を送ってきた。下半期は、新しいツアーを通じてファンと対面し、また異なる姿を見せる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、ガールズグループSAY MY NAMEらのプロデュースを務めている。

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