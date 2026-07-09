沖縄に続きLAで目撃談！『愛の不時着』ヒョンビン＆ソン・イェジン、子供と休暇を楽しむ様子が拡散 | RBB TODAY

俳優ヒョンビン、女優ソン・イェジン夫妻の海外での近況が話題になっている。

沖縄での休暇の目撃談に続き、今回はアメリカ・ロサンゼルスで子供とともに時間を過ごす姿が捉えられた。

【写真】ソン・イェジン＆ヒョンビン、沖縄旅行でハグ

去る7月8日、中国のSNSを中心に、ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻がアメリカで子供と一緒にいる姿を収めた動画や写真が拡散された。

公開された動画のなかで、ソン・イェジンはサングラスを着用しており、展示空間を巡っている。ヒョンビンもカジュアルな服装で家族とともに行動した。2人は周りの視線を大きく意識することなく、自然に時間を過ごしていた。場所は、ロサンゼルス自然史博物館と推定されている。

2人の目撃談は、今回が初めてではない。これに先立ち、6月には、沖縄のあるリゾートで2人を見かけたというネットユーザーがいた。

（写真＝SNS）左から沖縄、ロサンゼルスでのソン・イェジン、ヒョンビン

当時、ネットユーザーは沖縄旅行中にヒョンビン、ソン・イェジン家族を偶然見たと明かした。「駐車場へ向かう途中で動画を撮影していたのだが、ある家族が見えた」と当時の状況を伝えた。

特に、このネットユーザーは、2人よりも先に子供が目に留まったと語った。「子供がAIで合成したかのようにすごく可愛らしく、妻に『あそこの赤ちゃん、本当に可愛いね』と話した」として、「今まで見たなかで、最も美しい子供だった」と綴った。

ソン・イェジンも、自身のSNSに沖縄での休暇の写真を公開した。

なお、ヒョンビンとソン・イェジンは2022年に結婚し、同年息子が誕生した。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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