NCT 127、8月24日にカムバック決定！“デビュー10周年”の節目に7thフルアルバムリリースへ | RBB TODAY

NCT 127が、デビュー10周年の節目に本格始動する。

8月24日に7thフルアルバムを発売し、カムバックすることが決定した。

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NCT 127の7thフルアルバムは、この10年の歩みを振り返ると同時に、グループに対する揺るぎない誇りと信頼をもとに、これから進んでいく未来への約束を込めた作品だ。

最もNCT 127らしい音楽と、さらに強固になったメンバーたちのシナジーで、独自の存在感を改めて証明する予定だ。

ニューアルバム発売の熱気は、大規模な単独コンサートへと続く。NCT 127は9月18日から20日まで、ソウル・KSPO DOMEで5回目のツアー「NEO CITY – THE REDLINE」の幕を開ける。

今回のツアーは、前作「THE MOMENTUM」シリーズの流れを受け継いで企画された。熱気が最高潮に達する強烈な瞬間をモチーフに、限界を突破し、より広い世界へ進んでいくNCT 127の爆発的なエネルギーをステージ上で余すところなく見せる見通しだ。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

そのエネルギーは、世界各地へと広がっていく。ソウル公演を終えた後、10月3日のインドネシア・ジャカルタ公演を皮切りに、10月10日と11日に香港、10月18日にシンガポール、10月31日と11月1日にタイ・バンコク、そして来年1月2日に台北でグローバルツアーを続ける。追加開催地域は今後、公式SNSを通じて公開される。

2016年7月7日、デビュー曲『Fire Truck』で音楽シーンに第一歩を踏み出したNCT 127は、これまで『Walk』『Fact Check』『2 Baddies』『Kick It』など数多くのヒット曲を生み出してきた。

唯一無二の音楽世界と圧倒的なパフォーマンスでK-POPを代表するグループとして確固たる地位を築いた彼らが、ニューアルバムとツアーを通じて新たに刻んでいく歩みに、世界中の視線が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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