IVE・ガウル、“文学少女”な一面を発揮！読書コンテンツで見せた新たな魅力に注目 | RBB TODAY

IVEのガウルが、“読書好きアイドル”として注目を集めている。

ガウルは、個人YouTubeチャンネル『ガウルの温度』の代表コンテンツ『読書クラブ』を通じて本にまつわるさまざまな話題を届け、知的で落ち着いた魅力を伝えている。

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ベストセラーの紹介から、読書クラブで選ばれた異なる雰囲気の作品を深く解釈し独自の価値観や哲学を表現しているガウルは、ジャンルやテーマを問わない幅広い読書の趣味を自然に見せ、“文学少女”らしい一面を証明した。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

本をきっかけにした率直なトークで熱い反応を得ているガウルは、「2026 読書する大韓民国」キャンペーンのパートナーに就任。同キャンペーンに参加した初めてのアイドルとして注目を集めた。ガウルは読書アイテムの紹介、しおり作り、中古書店訪問など、本に関連する多彩なコンテンツを披露し、読書文化の普及にもプラスの影響を与えている。

ガウルの活躍について関係者は「読書、ビューティー、ライフスタイルなど幅広いテーマのコンテンツを通じて、自分ならではの個性と真心を伝えながらファンと交流している」とし、「グループ活動はもちろん、個人YouTubeや推理サバイバル番組など多方面で活躍を続けているだけに、今後どのような新たな姿でファンや視聴者の好みを狙い撃ちするのか期待が高まっている」と伝えた。

なお、ガウルが所属するIVEは6月24日、東京ドームでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の日本公演を行った。

（記事提供＝OSEN）

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

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