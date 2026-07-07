NCT・ジェミン、キュートな“ウサギ”に大変身！着ぐるみ姿にファン悶絶「えぐ可愛い」「天才」 | RBB TODAY

NCTのジェミンが、キュートな魅力でファンの心を掴んだ。

ジェミンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ピンク色のウサギの着ぐるみをまとったジェミンの姿が収められている。ジェミンは、耳付きのフードにハートのヘアアクセサリーやファー素材のブーツを合わせ、愛らしい魅力を存分に発揮した。

投稿を見たファンからは「えぐ可愛い」「愛おしい」「天才」「似合ってるよ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェミンInstagram）

なお、ジェミンは6月27日・28日、東京体育館メインアリーナで、NCTのユニット「NCT JNJM」のファンミーティング「2026 NCT JNJM FANMEETING TOUR [DUALITY] # JAPAN」を開催し、日本のファンと特別な時間を過ごした。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きい目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

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