「彼女の唇はおいしい」“刺激的な歌詞”に当時10代メンバーも困惑？2PM、デビュー曲の裏話を明かす | RBB TODAY

2PMが、デビュー曲『10 out of 10』にまつわる意外な裏話を明かした。

当時10代だったメンバーもいたため、刺激的な歌詞に戸惑ったという。

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7月6日に放送された韓国SBS『いや、でも本当に！』（原題）には、“元祖野獣アイドル”2PMが久しぶりに一堂に会し、トークを繰り広げた。

この日、2PMはデビュー曲『10 out of 10』にまつわるエピソードを披露した。

MCのタク・ジェフンは、2PMの『10 out of 10』のステージ映像を見ながら、「歌詞が“唇はおいしい”なの？」とし、「唇の味を君たちは知っていたの？時間も経ったんだから話してみて」と尋ねた。

（画像＝SBS）

これにウヨンは「正直、その歌詞には僕たちも戸惑った」とし、「こんな歌詞を歌ってもいいのかなと思った」と打ち明けた。するとニックンは「当時、メンバーの中には10代もいた」と話し、驚きを誘った。

当時、チャンソンは18歳、ウヨンは19歳だったという。これにイ・スジは「それなら“給食はおいしい、給食はおいしい”にすべきだったんじゃないか」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

続けてタク・ジェフンは「じゃあ、当時この歌詞を理解していた人は？」と質問。ちょうどそのとき、Jun.Kが水を飲んでむせ、注目を集めた。彼は慌てて「僕も何も分かっていませんでした」と首を横に振り、さらに笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

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