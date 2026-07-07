スキマから見えちゃいそう…TWICE・モモ、ミニワンピで“生美脚”を大胆披露「きゃあ！」「ギリギリ」 | RBB TODAY

TWICEのモモが、抜群のプロポーションでファンを魅了した。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】スキマから見えちゃいそう…モモの“生美脚”

公開された写真には、階段に腰掛けてポーズを取るモモの姿が収められている。モモは、ノースリーブのミニワンピースにピンクのインナーを合わせたガーリーな装いを着こなし、スラリと伸びた美脚を披露。ファンの視線を釘付にした。

投稿を見たファンからは、「美しい」「ギリギリ」「脚キレイすぎる」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

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