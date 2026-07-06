 柏木由紀、初のオーケストラ公演裏で“病院はしご”「家で泣きそうに…」満身創痍のステージ告白 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

柏木由紀、初のオーケストラ公演裏で“病院はしご”「家で泣きそうに…」満身創痍のステージ告白

エンタメ その他
注目記事
柏木由紀【写真：竹内みちまろ】
  • 柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

　元AKB48の柏木由紀が自身のYouTubeチャンネルを更新。先日開催された自身初となるオーケストラコンサートの舞台裏に密着した動画を公開し、本番直前まで深刻な体調不良に見舞われていた緊迫の舞台裏を明かした。

　動画の冒頭、本番を3時間後に控えた楽屋で柏木は「やばい。薬づけやべえ」と切り出し、大事な本番前に鼻や喉の調子が悪くなる自身のジンクスに言及。ソロツアーやAKB48卒業前にも同様の症状があったとし、「朝からマネージャーさんにも協力してもらって、耳鼻科と喉の専門のところ（病院を）はしごしてね。点滴打ちまくり」と、満身創痍の状態で当日を迎えたことを告白した。声のコンディションについて「私の売りの透明感がなくなった」と自虐を交えつつも、「今日の2時までやばいともう家で泣きそうになった」と当時の切実な心境を振り返った。

　今回のコンサートには、AKB48時代の後輩である村山彩希がゲスト出演。楽屋で合流した村山は、ドレス姿の柏木を「結婚式かなって思うくらい本当に美しくて」と大絶賛した。ステージでは圧巻のオーケストラ演奏をバックに、村山とのデュエットや全力を尽くしたパフォーマンスを披露。MCでは集まったファンに向け、「応援してくださる皆さんの誇りでいられるように。一応20年目なので、20年目の柏木由紀もどうぞよろしくお願いします」と、ソロ活動への力強い決意を語った。

　終演後、柏木は「声、喋ったらやばい。でもなんとかとりあえず乗り切りました」と安堵の表情。「今回の公演はDVD化・映像化されませんので、このYouTubeが完全映像になる可能性が高い」とファンへ明かし、「久しぶりにのびのびと寝れる夜がやってくる」と安堵の笑顔で締めくくった。

■先日開催された自身初となるオーケストラコンサートの舞台裏に密着した動画



シアワセ記念日[初回限定盤] - 柏木由紀
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

柏木由紀 3rd Tour 寝ても覚めてもゆきりんワールド～ソロデビュー10周年も夢中にさせちゃうぞっ♡～ 2024.1.27＠Zepp DiverCity [Blu-ray]
￥5,549
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

柏木由紀、コンサートで豪華ドレス姿をSNSでも披露「とっても似合ってる」「これからも歌い続けて」 | RBB TODAY
画像
柏木由紀がオーケストラコンサート「SHORT CAKE」を開催。初となるフルオーケストラで、ソロ楽曲やAKB48の名曲を披露。ネイビーとホワイトのドレス姿をSNSで公開し、今後も歌い続けることを誓った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/14/247798.html続きを読む »

柏木由紀、AKB48卒業後の変化を明かす「実家に帰りやすくなった」 | RBB TODAY
画像
柏木由紀がAKB48卒業後の変化をYouTubeで明かした。スケジュール調整が容易になり、美容や実家への帰宅、休暇取得など、プライベートの時間が増えたという。アイドル時代の多忙さから解放され、仕事とプライベートのバランスが取れるようになった喜びを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/26/249910.html続きを読む »

柏木由紀、5年3ヶ月ぶりにシングルリリース！「AKB卒業後、初のソロシングル」に期待集まる | RBB TODAY
画像
柏木由紀がAKB48卒業後初のソロシングルを6月17日にリリースすることを発表した。5年3ヶ月ぶりのシングル発売となり、本人作詞のカップリング曲が含まれる予定。ファンからの期待が集まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/09/246335.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top