経営難？“16歳下女優”と熱愛のバツイチ韓国俳優、オープン1年3カ月で済州島カフェが休業へ | RBB TODAY

俳優イ・ドンゴンが運営する済州（チェジュ）島のカフェが、注目を集めている。

現在、同カフェは休業状態にあるという。

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7月6日、イ・ドンゴンのカフェ公式アカウントには、「7月9日付で再整備の時間を設けることになりました」とし、「これまで大切にしてくださり、足を運んでくださった皆さまに心より感謝申し上げます」という案内文が掲載された。

これに先立ち、イ・ドンゴンのカフェは先月、店内工事のため4日間の臨時休業を行っていた。その後、19日から営業を再開すると告知していたが、先月23日の時点でも工事中だったという。

あるネットユーザーは「今日は23日なのに、行ってみたらまだ工事中でした。駐車料金だけ払って帰ってきました。複雑な道をわざわざ探して行ったのに、雨も降っていて無駄足になりました」とコメントを残した。

（写真提供＝OSEN）イ・ドンゴン

イ・ドンゴンは昨年4月、済州島・涯月邑（エウォルウプ）にカフェをオープンした。オープン初日から行列ができ、イ・ドンゴンが自らコーヒーを淹れる姿を見たという目撃談もあった。

さらに、カフェオープンから2カ月後にはソウル・聖水（ソンス）洞にポップアップストアを開き、多くの関心を集めた。

しかし、オープンから約1年3カ月で休業を明らかにしたことで、なぜこのような決定を下したのか、疑問の声が相次いでいる。

（写真＝SNS）イ・ドンゴン

なお、イ・ドンゴンは2017年に女優チョ・ユニと結婚し、同年12月に長女が誕生した。しかし2020年に離婚を発表し、現在はチョ・ユニが娘を育てている。昨年5月には、16歳年下の女優カン・ヘリムとの熱愛が報じられ、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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