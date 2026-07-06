「いつかまた“突然”現れるかも…」10周年迎え再集結したI.O.I、音楽番組『ショー！K-POPの中心』で3冠達成 | RBB TODAY

ガールズグループI.O.Iが、10周年の余韻をさらに深めた。

I.O.Iは、7月4日に放送されたMBC「ショー！K-POPの中心」で、3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』のタイトル曲『Suddenly』で1位を獲得した。

【話題】I.O.Iの再結成を叶えた“功労者”は誰？

これは異例の記録である。最近、10周年の公式活動を終えたにもかかわらず、1位のトロフィーを手にした。6月13日の初1位を皮切りに、6月27日、7月4日の放送まで3回連続（6月20日は放送休止）でトップに立ち、3冠を達成した。

（画像＝MBC）I.O.I

この日のトロフィーはチェ・ユジョンが受け取った。ソロカムバックのステージのため現場にいた彼女は、メンバーを代表して視聴者の前に立った。

チェ・ユジョンは「10年ぶりにリリースしたアルバムで1位に導いてくださりありがとうございます。私たちの10年を美しく思い出してくださったおかげで、とても幸せでした」と胸いっぱいの思いを伝えた。続けて「ずっと恋しく思っていただければ、いつかまた“突然”現れるかもしれません」と付け加え、熱い反応を引き出した。

ハイライトはアンコールステージだった。チェ・ユジョンを応援するために現場を訪れていたI.O.Iのメンバーたちが、私服姿でステージにサプライズ登場した。彼女たちは一緒に飛び跳ねながら、感動的な名場面を演出した。この映像はユーチューブの未放送分を通じて公開され、「映画みたい」「奇跡のような感動の物語だ」など、ファンから爆発的な反応が寄せられた。

デビュー10周年を迎え、9年ぶりに再集結を果たしたI.O.Iは、今回の10周年プロジェクトで確かな成果を残した。『Suddenly』はリリース直後にMelon「TOP100」と「HOT100」で1位を記録し、ショート動画チャレンジも連日話題を集めた。また、ソウルを皮切りにバンコク、香港へと続いたアジアツアーも盛況のうちに終え、10周年プロジェクトの華やかなフィナーレを飾った。

■【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?

■【画像】I.O.I、デビュー時の完全再現が話題

■【画像】「もう一度見たい」I.O.I、Wanna One、IZ*ONE