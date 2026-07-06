TXT・ヨンジュン、2ndソロアルバムでさらに進化！“ありのまま”の魅力と多彩な音楽性に注目 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、2ndソロアルバムで、より鮮明になった自身の音楽世界を広げる。

ヨンジュンは7月10日、2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』をリリースする。

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昨年の1stソロアルバムに続く連作で、修飾語を脱ぎ捨て、ありのままのヨンジュンを込めた「NO LABELS」プロジェクトの第2弾となる。

今回のアルバムは、ソロアーティスト・ヨンジュンのアイデンティティをより確かなものにする作品だ。初のソロ活動が新たな出発を知らせる宣言だったとすれば、今回は音楽とパフォーマンスを通じて、自身の可能性を証明することに焦点を当てている。

「NO LABELS」は、ヨンジュンのソロ活動を貫く重要なキーワードだ。彼は2024年、初のソロミックステープ『GGUM』で、グループとはまた違う音楽的魅力を披露した。さらに昨年発表した1stミニアルバム『NO LABELS：PART 01』では、作詞・作曲、パフォーマンス企画まで参加し、ソロアーティストとしての力量を認められた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

特に、ハードロックジャンルのタイトル曲『Talk to You』では、強烈なステージ掌握力を見せ、好評を得た。 ニューアルバムでは、さらに深まった“ヨンジュンコア”を感じることができる。ラップロック、ファンクロック、R&B、ポップ、オルタナティブHIPHOPなど、多彩なジャンルを網羅し、音楽的スペクトラムを広げた。

ヨンジュンは『Baby Wassup？』、『Long Way Long Ride』の2曲の作詞に参加し、自身の感性を溶け込ませた。さらにタイトル曲『Ice Cream』のパフォーマンス制作にも自ら力を添え、音楽はもちろん、ステージまで自分の色で完成させた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

タイトル曲『Ice Cream』は、互いにとって甘い存在でありながら、一定の距離を保つクールな関係を描いた楽曲だ。ヴィンテージ感のあるドラムと中毒性の強いベース、ギターリフの上に、後半ではスペイン風のサウンドが加わるファンクロックジャンルの楽曲で、タイトルのようにこの夏を涼しく染める“ヨンジュン印のサマーソング”を予告している。

なお、ヨンジュンは8月7日（現地時間）、アメリカABCの代表的な朝の情報番組『Good Morning America』が主催する「Summer Concert Series」のステージに立つ予定だ。BTSのJUNG KOOKに続き、K-POPソロ歌手としては歴代2人目の出演となる点でも期待を集めている。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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