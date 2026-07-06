夏らしさ全開！BABYMONSTER、新曲『I LIKE IT』MV公開　フレッシュで愛らしいパフォーマンスに注目 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、爽やかな夏の感性でファンを魅了した。

BABYMONSTERは7月6日、公式YouTubeチャンネルを通じて3rdミニアルバム収録曲『I LIKE IT』のMVを公開した。

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BABYMONSTERは今回のMVで、フレッシュな夏の季節感をしっかりと打ち出した。彼女たち特有の明るくポップなエネルギーにみずみずしい空気感が加わり、まるで青春映画を見ているかのような映像美でファンの心を掴んだ。

（画像＝YGエンターテインメント）

また、MVには青い海やヨット、芝生の庭、プール、アイスクリームショップなど、夏らしい雰囲気がたっぷりと盛り込まれており、好評を得ている。生き生きとしたムードとエネルギッシュで華やかなメンバーたちのビジュアルも、映像全体の世界観によくなじんでいた。

さらに、ときめきあふれるストーリーのなかにダイナミックで中毒性のあるパフォーマンスが加わり、視線を引きつけた。彼女たちの愛らしいパフォーマンスは、これまで見せてきた振り付けとはまた違う魅力でファンから熱い反応を呼んでいる。

なお、BABYMONSTERは、7月8日・9日に、神戸・GLION ARENA KOBEで「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] IN JAPAN」の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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